Частният съдебен изпълнител Константин Павлов обяви за продан производствено предприятие за растителни масла за начална цена от 552 120,30 евро, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата.

Продажбата обхваща два съседни поземлени имота с обща площ от над 8 200 кв. м. Базата включва осем масивни сгради:

Основен производствен цех (744 кв. м): За производство на растителни масла.

Линия за бутилиране (196 кв. м): Специализиран цех.

Складова база и инфраструктура: Складове, ремонтна работилница (474 кв. м), парокотелни сгради и обекти за енергопроизводство.

На тезгяха: Машини и съоръжения за над 300 000 лева

Паралелно с имота, на търг излиза и цялото движимо имущество, необходимо за функционирането на завода. Началната цена за машините е 162 192,63 евро (317 221,21 лв.).

Оборудването включва:

Линия за разфасоване: Пълна автоматизирана система за бутилиране в PET бутилки (дозираща машина с 8 дозатора, етикетираща машина, тунел за фолио).

Пресов и рафиниращ цех: 4-валцова мелница, шнекови преси, пекачи за ядки, лющачна машина, дезодоратори и кристализатор.

Складов капацитет: Над 15 вертикални и хоризонтални резервоара с капацитет от 2,5 до 65 тона.

Допълнителни активи: Автомобилна везна до 60 тона, котел на биомаса (слънчогледови шлюпки) и система за пречистване на димни газове.

Финансов колапс: Неплатени ипотеки за 1,6 млн. лева

Причината за мащабната разпродажба е тежкото финансово състояние на фирмата собственик "Макри 7“ ЕООД. Срещу нея е заведено дело заради две неизплатени ипотеки към Обединена българска банка (ОББ) на стойност съответно 400 000 лв. и 1 200 000 лв. Върху имотите има вписани и множество възбрани.

Скрити дефекти и технически детайли

При описа е установено наличието на голям навес (135 кв. м) в северната част, за който липсват строителни книжа и не е отразен в кадастъра. Това е важен детайл за бъдещия купувач, тъй като засяга правния статут на обекта. В имота са включени и части от общински път.

Условия на публичната продан

Търговете за имотите и за машините се провеждат отделно, но в един и същ период:

Срок за оферти: От 15 май до 15 юни 2026 г.

Обявяване на купувачи: 16 юни 2026 г. (за имота в 11:00 ч., за машините в 12:00 ч.) в Районен съд Първомай.

Задатък: 10% от началната цена.

ЗМИП: Поради високите суми, всеки наддавач е длъжен да подаде декларация за произход на средствата (за суми над 15 000 евро).

Декларации за произход на средствата (ЗМИП)

Важен акцент от приложените документи е изискването на закона при суми над 15 000 евро. Тъй като цената тук надхвърля милион, всеки наддавач е задължен да подаде декларация за произход на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Юридическите лица трябва да декларират и своя действителен собственик.

Сумата на сегашния търг е 90 % от оценката, а задатъкът е 10% от първоначалната цена.