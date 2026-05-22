Кампанията по розобера в района на Подбалкана започна с изкупна цена от около 2,50 евро за килограм розов цвят, което е повишение с приблизително 50 евроцента спрямо миналата година, когато цената е била около 4 лв. (приблизително 2 евро).
Реколтата вече се прибира в селата Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой в община Калояново, както и в карловските села Розино, Слатина и Кърнаре. В други населени места кампанията все още не е започнала заради по-хладното и дъждовно време. Очакванията са с повишаване на температурите през следващата седмица да започне масов цъфтеж и активен розобер.
Ръст на разходите за труд и производство
Тази година цената на труда при беритбата също е нараснала значително. Берачите настояват за около 1 евро (приблизително 2 лв.) за килограм набран цвят, докато през миналата година заплащането е било около 1,5 лв./кг.
Същевременно производителите отчитат и значително увеличение на разходите за торове, препарати и горива, повлияни от глобалната икономическа обстановка и напрежението в Близкия изток.
Зара Клисурова, дългогодишен розопроизводител и председател на Съюза на производителите на етеричномаслени култури, твърди пред БНР, че въпреки по-високата изкупна цена, печалбата за производителите остава едва около 0,20 евро на килограм.
Тя предупреждава, че секторът е под сериозен натиск и е изправен пред риск от фалит, ако не бъде подкрепен от държавата. Сред обсъжданите мерки е включването на безработни лица като сезонни берачи.
Според изчисленията на производителите, един работник може да достигне доход от около 100 евро на ден при активен розобер.
