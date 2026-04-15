Ски курортът Пампорово приключи зимния сезон с противоречиви резултати - труден старт заради топлата зима и силен финал с рекорден март, съобщи Стефан Присадов, изпълнителен директор на "Пампорово" АД, пред репортер на Plovdiv24.bg.

Закъснял старт и отказани резервации

Концесионерът беше принуден да отвори ски зоните Пампорово и Мечи чал едва на 28 декември - значително по-късно от предходния сезон. Причината: липса на естествен сняг и недостатъчно ниски температури за производство на изкуствен. "Това не позволи да стартираме по-рано, някъде в порядъка на 15–20 декември", обясни Присадов.

Закъснелият старт доведе до отказани резервации още в самото начало. Нестабилното време продължи и през януари — валежи от дъжд и силен вятър допълнително намалиха туристопотока в един от най-важните месеци за зимния туризъм.

Обратът: най-добрият март от шест години

Картината се промени коренно с настъпването на февруари. Месецът затвори по-добре от същия период на предходния сезон, а март постави забележителен рекорд. "Мога категорично да заявя, че февруари и март са по-добри от предходния сезон. Март е може би най-добрият от около шест години насам - както относно условия за зимни спортове, така и по брой туристи", заяви изпълнителният директор.

Новият път към Гърция - двата часа, които промениха сезона

Сред ключовите фактори за силния финал на сезона изпъква отварянето на новия граничен контролно-пропускателен пункт при Рудозем, осигуряващ директна връзка с Гърция. Разстоянието от Смолян до гръцкия град Ксанти вече се изминава за под два часа - и това се е отразило пряко на туристопотока.

"Наблюдаваме уикенд туризъм от гръцките граждани от Северна Гърция - пристигат в петък, карат ски петък следобяд, събота и неделя до обяд, след което се връщат", описа Присадов новия модел на посещения. Курортът отчита ръст и от останалите балкански страни — Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония.

Войната в Близкия изток и поскъпването на горивата - нови предизвикателства

Въпреки позитивния финал, сезонът носи и тревожни сигнали. Войната в Близкия изток е довела до откази на резервации от туристи от засегнатия регион. Поскъпването на горивата също оказва нарастващ натиск върху бизнеса в курорта, допълни директорът.