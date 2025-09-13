ЗАРЕЖДАНЕ...
|Завод за олио фалира, ЧСИ го продава, цената падна
Според обявлението цената е паднала и отново се търсят 1 350 000 лева. За сравнение исканата сумите от предишните търгове бяха 1 588 019,77 лв. и 1 430 000 лева с включено ДДС.
В цената за продажбата на предприятието за производство на олио с пълен технологичен процес, са включени и хангар, и гараж с площ от 3,046 дка.
Всички имоти и сгради се продават заедно, заради функционалната им свързаност.
Заводът за производство на олио е на фирма "Макри 7" ЕООД, срещу която е заведено дело заради неизплатени две ипотеки към Обединена българска банка на стойност 400 000 лева и 1 200 000 лева. Има вписани и няколко възбрани.
Имотът и производствената база са с площ 7601 кв.м. В него са включени и склад, и седем сгради с обща застроена площ 1523 кв. м.
Сумата на сегашния търг е 90 % от оценката, а задатъкът е 10% от първоначалната цена. Продажбата е 22 август до 23 септември, а новият собственик, ако има такъв, ще бъде обявен на 07 октомври.
