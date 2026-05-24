С много емоция, гордост и признателност Община Кричим отбеляза най-светлия български празник – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Стотици жители на града – от най-малките ученици до техните учители, родители и десетки граждани – се стекоха по централните улици, за да се преклонят пред епохалното дело на солунските първоучители, съобщава Plovdiv24.bg.

Шествие на духовността и приемствеността

Празничната програма започна с вълнуващо тържествено шествие, което изпълни сърцето на Кричим с младост и багри. Начело на колоната с гордост застанаха учениците от местните училища, носещи красиви пролетни букети и портретите на Кирил и Методий.

Рамо до рамо с тях в празничния ход се включиха:

Педагози и просветители, които ежедневно градят бъдещето на града;

Самодейци и представители на Народно читалище "Пробуда – 1912 г.";

Служители на общинската администрация;

Множество граждани и гости на Кричим.

Превърнало се в традиция, шествието за пореден път доказа, че е жив символ на приемствеността между поколенията и на непреходното уважение към просветното наследство, което ни определя като народ.

Културен триумф и патриотичен дух

Веднага след дефилето, празничната атмосфера се пренесе на сцената, където започна богат концерт. Творците, ученическите състави и самодейните изпълнители от Кричим подариха на публиката истински спектакъл от вдъхновени изпълнения.

Днес цяла България свежда глава в знак на признателност пред великото дело на светите братя Кирил и Методий – дело, съхранило през вековете българския дух, слово и национална идентичност, каза в словото си кметът на Община Кричим Атанас Калчев

Нека и занапред пазим и предаваме на следващите поколения силата на българската писменост, духовност и култура – онова безценно наследство, което е отредило на България достойно и стратегическо място в историята на Европа.

Програмата, изпълнена с патриотични песни, емоционални рецитации и динамични танци, посветени на българската писменост, развълнува присъстващите. Културното събитие завърши с бурни аплодисменти, оставяйки усещане за гордост и национално самосъзнание в сърцето на всеки жител на Кричим.