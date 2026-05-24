С празнични шествия и тържества населените места в община "Марица" отбелязаха Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност.

Празникът по повод 24 май в Маноле започна от двора на СУ "Васил Левски". Ученици, учители, читалищни дейци и кметът на селото Стоил Дишев под звуците на "Върви, народе възродени..." се отправиха към площада пред читалище "Просвета – 1927". Родители и жители на селото посрещнаха с аплодисменти учениците и децата от ДГ "Пролет" в препълнената зала. Директорът на училището Пенка Запрянова поздрави присъстващите на тържеството, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

24 май е символ на достойнство, традиция и духовност. Празникът на славянската писменост и просвета заема специално място в сърцето на всеки българин, защото наличието на писменост винаги е предпоставка за напредък, развитие и усъвършенстване. Делото на Светите братя Кирил и Методий, както и на техните ученици, е велико, защото е съхранило нашата нация в трудни времена, каза Запрянова.

След това изрази благодарности към учителите и учениците, които скоро ще могат с гордост да се похвалят, че учебното им заведение е сред "Училищата за пример". Това е признание, което с гордост ще поставим на входа на училището, заяви тя. След това награди учители за постигнатите успехи през изминалата година – Елена Дамянова, Габриела Янкова, Илияна Даскалова, Ирина Стоянова, Виолета Вълкова, Стефка Бойкина, Анелия Николаева и Яна Христова.

С грамоти и подаръци бяха отличени и изявени ученици от училището в Маноле – Димитър Иванов, Изабела Стайкова, Марияна Иванова, Илияна Винкова, Станислава Костадинова и Дженгис Осман.

Празничната програма завърши с постановката "Хитър Петър", чрез която децата представиха българските традиции и възрожденския хумор.

Тържеството в Рогош започнаха с виене на венци от учителите в двора на ОУ "Васил Левски", с които бе украсено. Малко преди 10 часа председателят на Общински съвет – Марица Виолета Христодулова, кметът на селото Алекси Георгиев, експертът "Младежки дейности" в общината Тодор Ганчев, както и директорите на училището и детската градина – Мария Мирова-Гюзелева и Иванка Гангарова, поведоха празничното шествие. В него се включиха ученици, родители, учители и малчугани от детската градина. По-късно всички се събраха на площада пред читалището, където се насладиха на богата празнична програма. Преди това свещениците Павлин и Георги извършиха тържествен молебен.

Виолета Христодулова благодари на всички, включили се в инициативата на местното училище за отбелязването на Деня на Светите братя.

24 май е празник, носещ духовна чистота, ден, в който България отдава почит на онова, което я е съхранило през времето – словото, знанието и културата. Това е тържество на осъзнатата принадлежност към хилядолетна традиция, изградена върху буквите и книгата. Българският народ има особената привилегия да празнува своята азбука с достойнство, признателност и гордост. Именно това прави 24 май уникален в националния ни календар. Буквите съхраняват паметта, а словото пази идентичността, каза Христодулова пред изпълнения площад.

Директорът на училището Мария Мирова-Гюзелева също благодари на участниците в тържеството. "Писаното слово е гравиране в паметта, запечатване и пренасяне във времето и пространството. То е специалният код, чрез който разчитаме пътуването на човека към самия себе си. Честит празник на познанието и светлината", каза тя.

Шествия и тържества по повод 24 май се проведоха във всички населени места на Общината.