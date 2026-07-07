Трима са загинали вследствие на тежката катастрофа между кола и бус на АМ "Хемус", в района на Шумен, която стана по-рано днес, научи Plovdiv24.bg.

Минути след 12 часа днес в дежурната част на ОД МВР Шумен е получен сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие на АМ "Хемус“ преди бензиностанция, в участък с въведена временна организация на движение в посока етапна връзка към Варна. Насочени са екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.

След пристигане на място е установено, че водач на лек автомобил Фолксваген с шуменска регистрация, в който са пътували петима в посока от Варна към Шумен, се е ударил челно в насрещно идващия водач на бус с шуменска регистрация. В резултат на удара на място са загинали водачът на голфа - 67-годишен мъж и 48-годишна жена, пътник в лекия автомобил.

В автомобила са пътували две деца на 7 и 11 години и мъж на 24 години. В линейка, на път за болницата е починало 11-годишното дете. 7-годишното дете е в шуменската болница в тежко състояние, медици се борят за живота му. С фрактури, но без пряка опасност за живота е 24-годишният мъж, пътник в лекия автомобил.

ГАЛЕРИЯ: Тежка катастрофа на магистрала "Хемус", има загинали ‹ ›

Водачът на буса, 51-годишен мъж е транспортиран в шуменската болница, настанен е с травматични увреждания, без опасност за живота. На място все още се извършва оглед. Въведена е временна организация на движението от и към Варна през АМ “Хемус“ в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 / стария за Варна/.

Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. Причините за инцидента се изясняват, една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилошало по време на шофиране, в резултат на което е изгубил управлението на автомобила и се е ударил в насрещно идващия бус.