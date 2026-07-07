По делото срещу Никола Бургазлиев продължават разпитите на свидетели. Сред ключовите лица е 19-годишната Виктория Тодорова, която е била на мястото до водача на АТВ-то по време на тежкия инцидент. По време на случилото се тя твърди, че Бургазлиев многократно е казвал, че се опитва да спре, но не успява.

Plovdiv24.bg припомня, че трагедията се случи на 15 август миналата година в Слънчев бряг, когато АТВ-то, управлявано от Бургазлиев, се качва на тротоар и блъска петима души - 35-годишната Христина, която по-късно умира в болница, както и четири деца.

Виктория Тодорова се яви в съда за разпит заедно със своите родители и адвокат. Майка ѝ заяви, че дъщеря ѝ не си спомня подробности от момента на катастрофата. Адвокатът на момичето обясни, че тя също е пострадала, изпитва притеснение и има право да бъде подкрепена по време на процеса.

От предишните разпити стана ясно, че това не е бил първият опит на Бургазлиев да наеме АТВ в същия ден. Според адвоката на семейството на загиналата Христина друга фирма преди това е отказала да му предостави машина, тъй като той е бил в неадекватно състояние. Беше посочено и че в миналото е имало случаи, при които е връщал наети машини в повредено състояние.

Собственикът на фирмата, предоставила АТВ-то, заяви, че преди наемането Бургазлиев е подписал стандартен договор, с който е декларирал, че не е употребявал наркотици. По думите му служителят, който е предал машината, е преценил, че клиентът е в нормално състояние за управление.

Майката на загиналата Христина сподели, че най-тежкото за нея е твърдението, че АТВ-то "просто е тръгнало“, тъй като според нея машината не може да се движи без човек зад волана.

Предстои да бъдат разпитани и полицаите, които са пристигнали първи на мястото на инцидента.