Поредна безумна каскада по чудо се размина без жертви по улиците на Асеновград. Млад и очевидно твърде самоуверен шофьор превърна градска зона в снимачна площадка за екшън филм, забивайки се зрелищно в редица от паркирани автомобили, научи Plovdiv24.bg. Инцидентът е заснет от камери, намиращи се в непосредствена близост до инцидента, а мъжът, публикувал кадрите е потърпевш. От кадрите се вижда как водачът губи контрол над превозното средство и буквално помита спрелите коли.

Пълно безразсъдство при ограничение от 30 км/ч!

Най-скандалното в случая е, че екшънът се разиграва в градски участък, където има изрично поставено ограничение на скоростта от 30 км/ч. Вместо да се съобрази с правилата за безопасност и жилищния район, младият шофьор е натиснал педала на газта, което е довело до неизбежния и силен сблъсък. Нанесени са сериозни материални щети по паркираните автомобили.

В публикацията към видеото не се уточнява точното име на улицата, но кадрите са повече от красноречиви за поредното джигитство в града ни и за минути предизвикаха вълна от гневни коментари , които настояват за най-строги наказания. Ето и част от тях:

Е как стават тия работи сега... На прав път да се лепнеш в паркирана кола... Или пиян, или надрусан, или заспал на волана... Ужас! Добре, че има само материални щети.

Никакъв спирачен път, явно е гледал в телефона... А така може да убие пешеходец!

Съвременните копеленца, които си купуват книжките, а за възпитанието от родителите да не говорим! С кола за 500 евро се прави на състезател и потроши цели пет автомобила. Добре, че нямаше хора на тротоара!