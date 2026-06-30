На 66 години е мъжът, който тази сутрин скочи от висок етаж на блок №70 в пловдивския квартал "Тракия" и се самоуби. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията в Пловдив.

Сигналът е подаден на телефон 112 рано тази сутрин от случайни минувачи, които се натъкнали на безжизненото тяло на мъжа.

На място пристигнали служители на реда и линейка. Медиците само констатирали смъртта. Няма следи от насилие по тялото на жертвата, посочиха още от полицията. Самоубилият се пловдивчанин бил самотно живеещ. Мотивите да сложи край на живота си към момента остават неясни.