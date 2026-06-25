За поредна катастрофа в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Тя е станала тази вечер зад стадион "Локомотив" в парк "Лаута". Според читател на медията ни са се ударили два леки автомобила БМВ. Няма данни за сериозно пострадали хора, поне към настоящия момент.

Има обаче материални щети по немските возила. Точното място на сблъсъка е кръстовището между улиците "Проф. Цветан Лазаров" и "Поручик Боян Ботев“, точно срещу новата сграда към лекоатлетическата зала на "Лаута".

Органите на реда тепърва ще изясняват причината за възникване на пътнотранспортното произшествие. Предполага се, че отново става въпрос за отнето предимство.

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