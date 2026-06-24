Административният съд в Пловдив потвърди окончателна глоба от 100 лв. за зъболекарката д-р Десислава Георджева от "Медикус Алфа" след смъртта на 6-годишния Ангел Райчев.

Първоначално Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ наложи две глоби на зъболекарката.

Една от 100 лв, защото преди операцията д-р Георджева не се е консултирала с педиатър, което е нарушение на медицинските стандарти. Глобата остава, тъй като лекарката е пропуснала срока да я обжалва.

След това друга по 300 лв., но тя бе отменена. Съдът отхвърли обвинението, че е бил нужен тесен специалист по детска дентална медицина, тъй като по закон това се изисква само за деца със специални нужди.

Момчето почина миналата година след часове стоматологично лечение под пълна упойка. В началото на юни миналата година прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев, по-късно той бе пуснат под гаранция от 3000 лв.