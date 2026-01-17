Символична глоба за зъболекарката след смъртта на малкия Ангел в Пловдив

© Стоматологът д-р Десислава Георджева, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, ще трябва да плати глоба от 100 лева. Санкцията е наложена от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" след извършена проверка миналата година в периода от 7 до 11 април 2025 г. и обхваща денталното лечение на детето под обща анестезия, извършено от д-р Десислава Георджева.



Зъболекарката е била санкционирана също и с втора глоба от 300 лева, но след подадена от нея жалба е отменена от Районния съд в Пловдив.



При проверката е установено, че не е била проведена консултация с педиатър, нямало е и педиатрично заключение за общото здравословно състояние на детето, с което се нарушава Законът за здравето.



Второто установено нарушение е, че д-р Десислава Георджева е извършила интервенцията, без да има специалност по "Детска дентална медицина“ или квалификационен курс за лечение на деца, информира БНР-Пловдив.



На 2 юни ѝ бил съставен акт, а през септември стоматоложката получила наказателно постановление. С него са ѝ били наложени двете глоби от по 100 и 300 лв.



Д-р Десислава Георджева обжалвала наказателното постановление с мотива, че е незаконосъобразно, като поддържа тезата, че процедурата е проведена при спазване на добрата медицинска практика .



След анализ на доказателствата съдът е приел, че по първото нарушение санкцията е законосъобразна. В същото време съдът отменя втората санкция от 300 лева.



Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив.



Припомняме, че детето почина април м.г. и след смъртта му последва голям протест, а в началото на юни прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев, по-късно той бе пуснат под гаранция от 3000 лв.