|Символична глоба за зъболекарката след смъртта на малкия Ангел в Пловдив
Зъболекарката е била санкционирана също и с втора глоба от 300 лева, но след подадена от нея жалба е отменена от Районния съд в Пловдив.
При проверката е установено, че не е била проведена консултация с педиатър, нямало е и педиатрично заключение за общото здравословно състояние на детето, с което се нарушава Законът за здравето.
Второто установено нарушение е, че д-р Десислава Георджева е извършила интервенцията, без да има специалност по "Детска дентална медицина“ или квалификационен курс за лечение на деца, информира БНР-Пловдив.
На 2 юни ѝ бил съставен акт, а през септември стоматоложката получила наказателно постановление. С него са ѝ били наложени двете глоби от по 100 и 300 лв.
Д-р Десислава Георджева обжалвала наказателното постановление с мотива, че е незаконосъобразно, като поддържа тезата, че процедурата е проведена при спазване на добрата медицинска практика .
След анализ на доказателствата съдът е приел, че по първото нарушение санкцията е законосъобразна. В същото време съдът отменя втората санкция от 300 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив.
Припомняме, че детето почина април м.г. и след смъртта му последва голям протест, а в началото на юни прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев, по-късно той бе пуснат под гаранция от 3000 лв.
