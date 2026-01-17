ИЗПРАТИ НОВИНА
Символична глоба за зъболекарката след смъртта на малкия Ангел в Пловдив
17:11
©
Стоматологът д-р Десислава Георджева, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел Райчев от Белащица,  ще трябва да плати глоба от 100 лева. Санкцията е наложена  от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" след извършена проверка миналата година в периода от 7 до 11 април 2025 г. и обхваща денталното лечение  на детето под обща анестезия, извършено от д-р Десислава Георджева.

Зъболекарката е била санкционирана също и с втора глоба от 300 лева, но след подадена от нея жалба е отменена от Районния съд в Пловдив.

При проверката е установено, че не е била проведена консултация с педиатър, нямало е и педиатрично заключение за общото здравословно състояние на детето,  с което се нарушава Законът за здравето.

Второто установено нарушение е, че д-р Десислава Георджева е извършила интервенцията, без да има специалност по "Детска дентална медицина“ или квалификационен курс за лечение на деца, информира БНР-Пловдив.

На 2 юни ѝ бил съставен акт, а през септември стоматоложката получила наказателно постановление. С него са ѝ били наложени двете глоби от по 100 и 300 лв.

 Д-р Десислава Георджева обжалвала наказателното постановление с мотива, че е незаконосъобразно, като поддържа тезата, че процедурата е проведена при спазване на добрата медицинска практика .

След анализ на доказателствата съдът е  приел, че по първото нарушение санкцията е законосъобразна. В същото време съдът отменя втората санкция от 300 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив.

Припомняме, че детето почина април м.г. и след смъртта му последва голям протест, а в началото на юни прокуратурата повдигна обвинение на анестезиолога д-р Пламен Мандев, по-късно той бе пуснат под гаранция от 3000 лв.


25.11.2025 Майката на Ангел: За прегазено куче отстраниха лекар, а за смъртта на детето ми никой не поема отговорност
04.10.2025 Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено убийство! Анестезиологът трябва да е в ареста!
04.10.2025 Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпави
доктори
04.10.2025 Протест в Пловдив заради смъртта на малкия Ангел, починал в зъболекарски кабинет
25.09.2025 Близките на 6-годишния Ангел искат "Медикус Алфа" да затвори
05.08.2025 Близките на Ангел: Наглостта на клиника "Медикус Алфа" не спира
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026
12:10 / 16.01.2026

Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Дете почина при манипулация в зъболекарски кабинет в Пловдив
Проблем с недостига и износа на лекарства
България в еврозоната
Войната в Украйна
