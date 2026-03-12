ЗАРЕЖДАНЕ...
Още двама лекари са привлечени като обвиняеми за смъртта на детето от Белащица
Спрямо двамата анестезиолози е повдигнато обвинение за това, че на 04.04.2025 г. в Пловдив, в болнично заведение, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - лекарска професия при независимо съпричиняване, са причинили смъртта на 6-годишно момче – престъпление по чл. 123 ал.1 от Наказателния кодекс.
Повдигнато е обвинение и спрямо лекар – стоматолог, за това, че на 04.04.2025 г., е провел лечение на 6-годишното пострадало дете, в нарушение на установения от закона ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина – престъпление по чл. 324 ал. 2 изр. 2 от Наказателния кодекс.
Обвиненията по досъдебното производство са повдигнати, след като в Окръжна прокуратура-Пловдив е направен задълбочен и детайлен анализ на постъпилото заключение на назначената седморна комплексна съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на 6-годишното дете в болнично заведение в гр. Пловдив на 4 април 2025 г.
По досъдебното производство продължават да се извършват действия по разследването.
