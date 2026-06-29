Пожар гори в източната част на Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. Читатели на медията ни съобщиха, че гъстият черен дим се вижда както от различни части на града, така дори и от магистрала "Тракия", и то на десетина километра преди Пловдив, идвайки от столицата.

Към момента няма официална информация какво точно се е запалило. Факт е обаче, че обикновено по това време на годината най-честите пожари са от горене на нерегламентирани сметища и стари гуми - при това в коритото на река Марица.

ГАЛЕРИЯ: Голям пожар в Пловдив, вижда се и от магистрала "Тракия" ‹ ›

По този начин Пловдив почти ежедневно е подложен на обгазяване и допълнително замърсяване на въздуха.