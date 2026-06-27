Мащабна полицейска операция се провежда в Пловдив, след като екипи на реда влязоха на адрес на улица "Възход" в града. По получен от Plovdiv24.bg сигнал, на място работят маскирани полицаи, които извършват обиски и задържания. Акцията е започнала следобед и към момента на публикуване продължава.

Какво е известно засега

По налична информация операцията е свързана с тежко икономическо престъпление — нерегламентирана търговска дейност, нанесла значителна щета на държавата. Според първоначалните данни не става дума за акция срещу контрабандни цигари, алкохол или имитации на маркови дрехи, но конкретното естество на дейността засега не се съобщава.

Подробности около случая, броя на задържаните и точните обвинения предстои да бъдат потвърдени. От органите на реда се очаква официална информация на по-късен етап.

Очаквайте подробности

Plovdiv24.bg следи ситуацията и ще публикува допълнителна информация веднага щом постъпи официално потвърждение от компетентните институции.