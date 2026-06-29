Нощна гонка с над 200 км/ч край Пловдив завърши с отнета книжка, спряно от движение превозно средство и санкции в размер на 1800 евро за 21-годишен водач от село Мало Конаре. Младият шофьор бил засечен от полицейски служители с необозначен автомобил, след като в централната част на Пловдив умишлено поднесъл автомобила си при завой. При последвалото проследяване той извършил множество нарушения, а след излизане от града в посока Пазарджик развил скорост над 200 км/ч и предприел опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е спрян, изведен от движение, а свидетелството му за управление е отнето за срок от 12 месеца, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Случаят е част от мащабна специализирана полицейска операция, проведена по натоварените междуградски пътища и в малките населени места с цел ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия чрез засилен контрол върху рисковото поведение на водачите.

По време на акцията са установени трима водачи, управлявали след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни водачи. Санкционирани са 15 шофьори, чиито нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението.

Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. Констатирани са 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. Отнети са девет свидетелства за управление на МПС, а 16 превозни средства са спрени от движение. При проверките са установени технически неизправности на 14 автомобила, а санкции са наложени и на водачи на тежкотоварни автомобили за опасни изпреварвания в забранени участъци.

Контролът по спазване на Закона за движението по пътищата продължава, като подобни специализирани операции ще се провеждат регулярно с цел повишаване безопасността на движението и ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия.