За инцидент в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Става дума за пътнотранспортно произшествие в кръговото кръстовище между булевардите "Санкт Петербург" и "Освобождение", в района на хотел SPS.

Според очевидци леко са се ударили лек автомобил и автобус, като колата е отнела предимството на автобус по линия номер 44 в "Тракия".

Няма пострадали хора, а единствено материални щети. Сблъсъкът е станал тази сутрин в час пик. Колата е с добричка регистрация и е била управлявана от млада дама, съобщават още очевидците.