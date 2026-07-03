Под засилена охрана и оковани с белезници доведоха четиримата мъже, обвинени че са участвали в организирана престъпна група създадена с цел укриване на данъци и пране на пари, предава репортер на Plovdiv24.bg. Освен четиримата мъже, прокуратурата е подвела под отговорност и две жени, които по-късно са били освободени от ареста под гаранция от 10 000 евро.

В момента на подсъдимата банка пред Окръжен съд Пловдив се намират Щерьо Щерев, Салим Адем, Байрям Цариз и Симеон Генчев. По-късно ще стане ясно дали мъжете ще остават за постоянно в ареста или ще бъдат освободени.

Организирана престъпна група е разкрита след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Спрямо ръководителя на организираната престъпна група - 41-годишен мъж, е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли 2026 г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление.

По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж, ръководител на организираната престъпна група, е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко "кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Установено е, че парите генерирани от престъпленията, са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро.

Друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група, като за да им предадат легален вид, са извършвали плащания по банков път. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители.

На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1 500 000 евро.

На 01.07.2026г. са извършени 25 претърсвания и изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи. Задържани са били 6 лица, като на всички са предявени обвинения и са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.