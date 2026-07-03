Безумното предложение на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов, касаещо Околовръстното шосе на Пловдив, е на път официално да бъде прието и реализирано. Това стана ясно от съобщението на АПИ, изпратено до Plovdiv24.bg.

За какво става дума?

Двуметровият исполин, защитавал успешно името на България пред света като волейболист, преди дни предложи напълно неприложим за местните условия вариант от Кресненското дефиле, а именно - поставяне на разделителни колчета между двете ленти.

Днес от АПИ информираха, че точно това смятат да направят - да премахнат мантинелите, а в средата на пътя, между двете ленти, да бъдат монтирани колчета. Това би означавало само едно - тотално затапване на Околовръстното между Асеновградско и Пазарджишко шосе.

Защото, представете си, ще е достатъчно да има само един шофьор, който кара бавно, и той по никакъв начин няма да може да бъде изпреварен от нито един автомобил заради въпросните колчета. Тапите в час пик сутрин и вечер ще бъдат от единия край на пътя до другия. Сутрин хората ще закъсняват за работа, а вечер ще се прибират сигурно след последната емисия новини по телевизиите.

Представете си и друга ситуация - два автомобила катастрофират, докато се движат един зад друг поради неспазване на дистанция. Какво се случва после? Те няма да могат да бъдат заобиколени нито отляво, нито отдясно, защото от едната страна ще има колчета, а от другата - треволяци и буквално земеделска земя. Движението спира изцяло. Как ще дойдат полиция, пожарна или линейка?

Недостатъчни габарити

Още миналата година беше направено измерване на ширината на пътя. Тогава се оказа, че лентите за движение са по 2,40 метра, при минимум от 3,50 м. Банкетът е много по-малко от нормативното изискване за 1 метър, а мантинелите са прекалено близо до асфалта.

Много по-реалистично звучи вариантът с махането на мантинелите, поставяне на камери, ограничаване на скоростта до 50 км/ч и забрана за изпреварването. Най-вероятно Владимир Николов не знае, че има доклад от Агенция "Пътна безопасност", който препоръчва демонтиране на ограничителните съоръжения в участъци, където е възможно това, и изграждане на уширения за аварийно спиране.

Не може човек, който не е ежедневна част от живота в Пловдив и който епизодично и най-вече предизборно се появява във вековния ни град, да решава съдбата на най-натоварената и невралгична пътна отсечка в целия регион. Това безумие, тази недомислица, сътворена вън от съмнение и с помощта на министър Иван Шишков, не само няма да реши проблема, а ще го задълбочи още повече.

Градът ще се вдигне на бунт

Сега ще ви кажем и какво още ще стане, ако намеренията на АПИ се осъществят. Най-много една седмица след поставянето на колчета половината Пловдив и цялата Родопска яка ще се вдигнат на нови протести, защото придвижването на хиляди хора на практика ще стане невъзможно.

Поставянето на колчета автоматично означава и друго - забрана на бавноподвижната строителна техника. Дали "Бизнесът за Пловдив" е съгласен?

Затова призоваваме - институциите да преосмислят решението си, да махнат мантинелите и да ограничат скоростта. Но без абсурдните ограничителни колчета, които да този път просто не са нищо друго освен нова опасност и предпоставка за брутални задръствания.

Освен всичко останало Plovdiv24.bg научи, че идеята за въпросните колчета не е съгласувана с община Пловдив, което е още един абсурд в цялата ситуация.

Ако някой в новото правителство може да чете, да прочете реакциите под статиите на Plovdiv24.bg и в социалните мрежи. Бързо ще им стане ясно какво е мнението на пловдивчани по темата, а и на всеки, който може да мисли.