По повод професионалния празник на Министерството на вътрешните работи (МВР), пловдивските огнеборци и полицаи смениха униформите с футболни екипи.

Традиционната приятелска среща противопостави представителните отбори на РДПБЗН - Пловдив и ОДМВР - Пловдив.

Спортната проява събра на терена колеги, които в ежедневието работят рамо до рамо в името на сигурността и спокойствието на града под тепетата.

Емоции и висок спортен дух

Двубоят предложи изключително динамична игра, спортсменски дух и много емоции за присъстващите. Футболният заряд, желанието за победа и доброто настроение превърнаха срещата в истински празник на колегиалността.

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Независимо от крайния резултат на терена, след последния съдийски сигнал всички бяха категорични: най-големият победител днес беше приятелството.

Униформата носи отговорност, дълг и чест. Независимо дали са пожарникари или полицаи, тези мъже са свързани от една обща кауза – да бъдат в помощ на хората в най-трудните моменти, споделят от пловдивската пожарна.

Заедно и на терена, и в реалните спасителни операции

Организаторите подчертаха, че подобни инициативи имат особена стойност – те укрепват доверието, изграждат още по-силен екипен дух и напомнят, че взаимната подкрепа е в основата на успешната работа при всяко предизвикателство. Защото на терена било то футболен или при реална спасителна операция в Пловдив и региона, успехът винаги зависи от единството, дисциплината и доверието.

Председателят на спортния клуб на МВР Пловдив Юрий Денчев изказа специални благодарности на Тодор Тодоров и Васил Димов за отличната организация на спортната инициатива, която се превърна в празник на уважението и колегиалния дух.