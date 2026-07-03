Бившият приятел на чалга певицата Глория Добромир Добрев готви сделка с прокуратурата. Той ще се признае за виновен за част от престъпна група и за държане на близо 8 кг марихуана.

Добрев беше арестуван през август миналата година в София. С него зад решетките попаднаха още петима. Четирима от тях вече сключиха споразумения с прокуратурата.

Защитникът на Добромир Добрев Кирил Николов откри пропуски в обвинителния акт, като смята, че в него не е описано нито едно действие, което клиентът му е извършил на територията на Пловдив. Освен това имало пробойни и в обвинението за участие в организирана банда. Въпреки това Добрев е готов да се признае за виновен. Ако това стане, то сделката му ще трябва да бъде одобрена от друг съдебен състав.

На разпоредителното заседание вчера магистратите под тепетата решиха, че делото им е подсъдно и в края на юли започват разпитите на свидетели.

Добромир Добрев е привлечен като обвиняем за това, че в периода от месец март 2024 г. до 09.08.2025 г. в Пловдив, София и на територията на Република България, е участвал в организирана престъпна група от шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпление, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. На 18.08.2025 г. прокуратурата повдигнал второ обвинение на Добромир Добрев за държане с цел разпространение на близо 8 килограма марихуана, намерена в автомобила на обвиняемия. Наркотикът бил разпределен в 9 пакета.

Първа реакция на Глория след ареста на Добрев през август 2025

В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!