За много сериозни проблеми с водата в някои части на Пловдив съобщиха читатели на Plovdiv24.bg. Хиляди домакинства и към този момент са или без вода, или със силно намалено водоподаване и липса на налягане.

От ВиК – Пловдив обясниха, че през днешния ден се е извършвал планов ремонт, при който е възникнало усложнение заради амортизираната и остаряла водопроводна мрежа.

От ВиК увериха, че екипите работят по отстраняването на проблема и призоваха гражданите за още малко търпение. По информация на дружеството водоснабдяването ще бъде възстановено в най-кратки срокове.

Оттам уточниха още, че ремонтните дейности се извършват от външна фирма, а ВиК – Пловдив оказва съдействие при изпълнението им.

Припомняме, че във връзка с изместване трасето на водопровод Е546 в Източна индустриална зона - IV част до кръстовище "Скобелева майка" от външна фирма, от ВиК - Пловдив информираха на няколко пъти потребителите, че днес от 08:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде намалено в следните зони: