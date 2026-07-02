От 3 юли (петък) до 6 юли 2026 г. в района на автобусна спирка №196 "Овощарски институт“, обслужваща автобусни линии №7 и №113, ще бъде въведена временна организация на движението във връзка с изграждането на изкуствена неравност, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив

По време на строително-монтажните дейности трафикът в участъка ще се осъществява двупосочно в едното пътно платно, с цел осигуряване на безопасност както за работниците, така и за участниците в движението.

Работата ще бъде организирана на два последователни етапа. Първоначално ще бъде затворено северното (западното) платно, а след това дейностите ще продължат със затваряне на южното (източното) платно.

От съответните органи призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват поставената временна пътна сигнализация и да се съобразяват с указанията на контролните органи в района.

Целта на въведените мерки е да се гарантира безопасното и ефективно изпълнение на ремонтните дейности при минимално затруднение на трафика.