Във връзка със стартирането на ремонтни дейности по ул. "Доктор Г. М. Димитров“ се въвежда временна организация на движението, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

За периода от 03.07.2026 г. до 13.09.2026 г. ще бъде спряно движението на моторни превозни средства в участъка от ул. "Цар Асен I“ до ул. "Авксентий Велешки“. Изпълнител на строително-монтажните работи е "Драгиев и Ко“ ООД.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация на движението, поставената пътна сигнализация и указанията на контролните органи, призоваха от община Пловдив.