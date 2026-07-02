Аварийните екипи са отстранявали цяла нощ щетите от поройния дъжд в район "Южен" в Пловдив. Хората са били на терен до 6 часа сутринта и днес ситуацията вече е напълно нормализирана, съобщи за Plovdiv24.bg районният кмет Атанас Кунчев.

Най-сериозни проблеми е имало на ул. "Модър" при връзката с ул. "Царевец" и на улиците "Индустриална" и "Академик Петър Динеков". Участъците са отводнени и проходими при нормални условия. Най-много усилия са вложени на ул. "Индустриална", където при всеки по-обилен дъжд се образува езеро. Районният кмет сподели, че е минал малко след полунощ и е видял на място два екипа на ВиК, които отваряли шахтите.

Всички колектори в "Южен" са пълни и канализационната мрежа не може да поеме цялото количество дъждовна вода. Не по-малък проблем е, че тръбите на новоизградената част от Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски" са с диаметър 3000 и течността оттам отива към два преливника, които са напълно недостатъчни.

© Plovdiv24.bg

Допълнително усложнение представлява довеждането на цялата вода от Браниполе в Пловдив, а в селото продължава да се изгражда канализация и по други улици, коментира районният кмет.