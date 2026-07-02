Въпросът за темпото и качеството на строително-ремонтните дейности в сградата на Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив става все по-актуален с наближаването на новата учебна година. Предвид мащаба на ремонта на този паметник на културата от национално значение, физическото завършване на обекта в рамките на броени месеци изисква прецизна организация. В публикуваното по-долу мнение, народният представител от Пловдив Чило Попов споделя в социалната мрежа своите наблюдения върху реалния напредък на терен и поставя акцент върху технологичните решения в интериора, информира Plovdiv24.bg. Неговият анализ се фокусира върху използването на съвременни материали като гипскартон за сметка на класическите мазилки, готовността на реставрационните процеси по ценните стенописи и необходимостта от институционална координация при евентуално забавяне.

Публикуваме позицията на депутата Чило Попов без редакторска намеса:

Днес получих актуални снимки от "напредъка" на ремонта на Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий". Съдете сами дали според Вас това нещо може да бъде завършено за оставащите 3 месеца до започването на учебната година.

Ако Вие бяхте стопани на сградата, бихте ли си правили илюзиите, че толкова реставрационна работа би могла да се завърши със задоволителен за Вас резултат за толкова кратко време?

Все пак тук става въпрос за огромна обществена сграда от национално значение с хиляди квадратни метри застроена площ, а не за къща паметник, която също би представлявала огромно предизвикателство за толкова кратко време за завършване.

Да оставим настрана въпроса колко е уместно сграда паметник да се облепя изцяло с гипсов картон отвътре, вместо по стените да има истинска мазилка и шпакловка и че всичкото това тепърва предстои да бъде прието или отхвърлено от специалистите в НИНКН.

Да оставим настрана и абсолютно ясната перспектива, че дотук се извършват изцяло вътрешно ремонти дейности, а не реставрационни и консервационни, защото работата по ценните стенописи във всички помещения, в които има такива, както и тази по другите интериорни исторически елементи даже не е започнала!

ГАЛЕРИЯ: Ремонтът на Хуманитарната гимназия е символ на институционален и строителен провал ‹ Виж всички 6 снимки ›

Чисто ремонтно, на каквото ниво сме в момента, според мен няма как физически да бъде завършен интериорът, защото е просто невъзможно!

Община Пловдив и Район Централен следва спешно да предприемат мерки по осигуряване на сгради за провеждане на следващата учебна година, където всички ученици да имат възможност да ходят нормално на училище, а не както до сега да са разпръснати из целия град и от това да страдат ученици, учители и родители.

Немалко са децата, които бяха принудени да си сменят училището против волята си, защото бяха всячески възпрепятствани да учат нормално!

Изисквам лична отговорност от г-н 100 дни Темелков, от кмета на Пловдив и от кмета на район Централен, както и от шефката на РУО Киркова, която политически оглушително си мълчи, за този исторически провал!

Доколкото разбрах и строителите не са особено мотивирани, защото възложителят им дължи падежирали плащания. В такъв случай, няма как и на тях да се търси отговорност.

Този проект е символен пример за провала на управлението на Пловдив!