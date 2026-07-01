УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД, Пловдив официално откри обновената база на Отделението по инвазивна кардиология с началник д-р Георги Горанов. След приключването на строително-ремонтните дейности стационарът на отделението, заедно със сектор "Реанимация“, вече функционира в изцяло реновирани помещения на седмия етаж (източно крило) в База 2 на лечебното заведение на бул. "Пещерско шосе“ № 66, съобщиха за Plovdiv24.bg от болницата.
На церемонията присъстваха изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов, проф. Ангел Учиков - член на Съвета на директорите, заместник-директорите проф. д-р Иван Дечев и г-н Тенчо Василев, главната медицинска сестра Мария Богоева, бивши и настоящи лекари на отделението, медицински специалисти, служители и представители на административно-стопанския блок, участвали в реализирането на проекта. Сред специалните гости бяха и лекари-основатели на инвазивната кардиология в Пловдив, поставили началото на специалността в болницата и в Южна България през 1996 г.
Изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов подчерта, че обновяването е израз на признателност към екипа и част от дългосрочната стратегия за модернизиране на болничната база и подобряване на условията за работа.
Той подчерта още, че най-важен остава пациентът и призова екипа да продължи да работи със същата отдаденост, защото "грижата за хората е най-голямата награда за лекарската професия“.
Тържеството започна с водосвет за здраве и освещаване на отделението. От името на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай беше отправена архипастирска благословия към ръководството на болницата и екипа на отделението, а като символ на духовна закрила беше дарена икона на Господ Иисус Христос.
В словото си представителите на Пловдивската света митрополия подчертаха, че обновяването на отделението е знак за грижа към пациентите и уважение към медицинските специалисти.
"Зад всяка диагноза стои човек, зад всеки пациент – семейство, надежда, тревога и молитва. Нека образът на Господ Иисус Христос напомня, че всяка грижа за човешкия живот е служение пред Бога“, беше посочено по време на богослужението.
Началникът на Отделението по инвазивна кардиология д-р Георги Горанов благодари на ръководството на УМБАЛ "Свети Георги“, на институциите, партньорите и всички служители, допринесли за реализирането на проекта. Той определи деня като символ на приемственост и уважение към поколенията лекари, изградили авторитета на отделението.
По думите му през последните три десетилетия отделението се е утвърдило като водещ център по инвазивна кардиология, а новата база ще даде още по-добри възможности за развитие и за предоставяне на висококачествена медицинска помощ.
Обновяването на Отделението по инвазивна кардиология е част от последователната политика на УМБАЛ "Свети Георги“ за модернизиране на лечебната инфраструктура и създаване на по-добри условия за пациентите и медицинските екипи.