По план върви строителството на пробива под Централната жп гара на Пловдив. Дейностите от северната страна при подхода от бул. "Васил Априлов" до кино "Гео Милев" са приключени. Работата е концентрирана в самия подземен тунел и от южната страна на съоръжението. Пълното завършване на обекта се очаква да се случи в края на годината, потвърди пред Plovdiv24.bg инж. Николай Иванов, технически ръководител на обекта от фирма "Трейс груп холд", която изпълнява проекта по договор с държавната Национална компания "Железопътна инфраструктура".

От южната страна се работи по подхода до автогара "Родопи" и до самата Централна гара. Там се изграждат автобусни спирки за градския транспорт - едната е ситуирана до хипермаркет "Билла" на ул. "Кукуш", а втората е отсреща непосредствено до паркинга на автогара "Родопи". Другите две спирки са на бул. "Христо Ботев", близо до гарата. Спирките ще имат стълбища и асансьори, за които сега се изграждат асансьорните шахти.

Под ул. "Кукуш" срещу стадион "Спартак" вече са изградени два пешеходни подлеза за безопасно движение на хората, тъй като улицата е предвидена за разширение. В договора на "Трейс груп холд" обаче не е включена пътната връзка с ул. "Македония" и разширението на ул. "Кукуш" и връзката на ул. "Димитър Талев" през "Бяло море" до "Македония" трябва да се направи от Община Пловдив.

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Работата в този участък започна с разширяването на пътното платно на ул. "Калиакра" в отсечката от ул. "Димитър Талев" до ул. "Бяло море". Строителните дейности се извършват от пловдивската фирма "Драгиев и ко", чиито работници до 30 октомври трябва да преместят съществуващата велоалея и да изграждят нова светофарна уредба на кръстовището на ул. "Димитър Талев“ и ул. "Калиакра“. С тези дейности ще се осъществи пълното завършване в габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара.

Основните и най-сложните дейности по самия подземен автомобилен тунел са извършени. Планирано е през септември да започне асфалтирането.

Пробивът под Централна гара

Изграждането на пробива е част от проекта "Развитие на железопътен възел Пловдив“, който е сред най-мащабните инфраструктурни инвестиции в страната с обща стойност над 124,6 млн. евро без ДДС. Той обхваща цялостно обновяване на железния път, контактната мрежа, сигнализацията и изграждане на нови надлези и пасарелки.

ГАЛЕРИЯ: Пробивът под Централна гара в Пловдив готов до края на годината ‹ Виж всички 6 снимки ›

Транспортно-комуникационният пробив под Централна жп гара на Пловдив е с дължина 580 метра, а с подходите от север и юг трасето става близо 800 метра. Габаритът на пътя е 24 метра, като ще има две платна с по две ленти в посока, разделителна ивица между тях и обслужващи тротоари. Тунелът е с височина 5,50 метра.

На територията на Пловдив ще има пасарелки за безопасно преминаване на пешеходци на две места - до ул. "Сергей Румянцев" и при прелеза на Сточна гара. Първото съоръжение е готово, а на второто се довършват двете кули с асансьорните шахти и стълбищата. Монтирането на хоризонталните конструкции ще се направи последователно през месеците юли и август след поцинковането им.