На 15 юли 2026 г. (сряда) Пловдив ще стане свидетел на едно от най-значимите духовни и културни събития за годината. Древната сцена на Античния театър ще се превърне в пресечна точка на минало и настояще, за да отбележи кулминацията на тържествата по повод 170-годишнината от изграждането и освещаването на митрополитския храм "Св. Марина“.

Тържествената музикална гала под надслов "Светлина през вековете“ събира на една сцена едни от най-известните български певци, музиканти и артисти, за да разкаже вълнуваща история за непреходността на вярата и силата на българския корен.

Събитието се организира с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на председателя на храма - архимандрит Максим.

Пътешествие през звука, словото и движението

Мащабният гала спектакъл под звездите на Пловдив ще обедини на една сцена някои от най-ярките имена на българското изкуство. В празничната програма ще прозвучат емблематичните класически произведения "Нестинарски танц“ на Марин Големинов и изящната "Сарабанда“ на Панчо Владигеров, изпълнени от Оркестъра на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“. Автентичния молитвен дух извън стените на храма ще пренесе и Митрополитският хор "Св. апостол Ерм“.

Един от вълнуващите акценти в събитието е участието на Мариус Куркински, който ще вдъхне нов живот на "Азбучна молитва“, едно от великите произведения на старобългарската литература, писано през 894 г. от Константин Преславски. Внушителното актьорско присъствие се допълва и от Деси Бакърджиева, която ще се включи в звездната гала с изпълнение по текст на Блага Димитрова.

Публиката ще има удоволствието да се докосне и до ангелския глас на младото сопрано Мария Славова, която вече покорява европейските оперни сцени. Настоящата 2026 година се очертава изключително силна за нея, след поредица от големи роли през 2025 г. (включително дебют като Лучия ди Ламермур в Италия и участие на ЕКСПО в Осака), тя вече записа в биографията си участие в "Реквием“ на Джон Рутър, дебют със Софийската филхармония и триумфален самостоятелен концерт в швейцарската зала "Тонхале“ съвместно с пианиста Георги Черкин. На сцената в Пловдив тя ще изпълни негова песен, както и ария на Мария-Десислава из едноименната опера на Парашкев Хаджиев.

"Храм "Света Марина“ е едно от онези свети места, които излъчват особена светлина и благодат. Величественият вид и дух, които носи той, напомнят за вечните ценности – вярата, надеждата и любовта“, споделя Мария Славова.

В Гала спектакъла се включва и виртуозният пианист Евгени Генчев, чиято забележителна международна кариера завладя няколко континента. Към неговия изящен стил ще се присъединят примабалерината Марта Петкова и премиер-солистът на балета на Софийската опера Никола Хаджитанев.

Специално от Виена за събитието пристигат братя Владигерови (Константин Владигеров – пиано, и Александър Владигеров – тромпет и флюгелхорн), заедно с Александър Леков (бас) и Стоил Иванов (ударни). Внуците на големия Панчо Владигеров, които успешно творят между Австрия и България, ще вплетат в празничната атмосфера своите авторски композиции "Ретроспектив / Малка мома, вода налива“, народната песен "Слънчице, мило мамино“ и динамичната "Ръченица“.

Богатството на българския фолклор ще бъде представено от Нина Николина, Калин Вельов и "Магическите гласове“, които съвместно с ансамбъл "Тракия“ ще предложат на публиката въздействащите композиции "Земята на Орфей“ и "Странджанска импресия“. Под съпровода на Оркестъра на НМА, Нина Николина ще изпълни и три от най-емблематичните си песни – "Излел е Дельо хайдутин“, "Свети Георги“ и "Гюл девойка“.

"Години наред, като студентка в Пловдив, всеки ден минавах покрай църквата "Света Марина“. Това е най-любимият ми храм, където преди всеки изпит споделях най-съкровените си желания. Днес мога смело да благодаря на Господ, че е чул молбите ми. Затова този концерт има особено голяма стойност за мен“, допълва Нина Николина.

Водещи на Гала спектакъла са актьорите Евелин Костова и Антъни Пенев. Евелин, носителка на "Икар“ за дебют и международни филмови отличия, е добре позната от екрана ("Съни бийч“, "България търси талант“) и в момента съчетава силни театрални роли с нови екранни проекти. До нея на сцената ще застане Антъни, който бързо печели признанието на критиката и любовта на публиката със силното си присъствие на театралната сцена. Той е широко разпознаваем и от малкия екран благодарение на ключовата си и вълнуваща роля в актуалния драматичен сериал "Вяра, надежда, любов“.

Гала концертът "Светлина през вековете“ обещава да бъде не просто поредица от артистични изяви, а истински духовен мост между епохите, с който Пловдив ще преклони глава пред своята история.