Днес, 1 юли 2026 г., в Районна прокуратура – Пловдив се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на двама младши прокурори - Стоян Донков и Мария Тенекева. Те са назначени с решение на Висшия съдебен съвет след проведен конкурс, съобщиха от Апелативан прокуратура за Plovdiv24.bg.

На тържественото встъпване в длъжност гост беше Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. Районният прокурор Петър Петров представи новите прокурори пред колегите и им пожела здраве и професионални успехи.

Стоян Донков има 23 години юридически стаж. До момента е работил като адвокат, а преди това е бил разследващ полицай в ОД на МВР – Пловдив. Мария Тенекева има 20 години юридически стаж. Работила е като разследващ полицай в СДВР и съдебен помощник в Софийски градски съд,

Тържествена церемония по встъпване в длъжност на двама младши следователи се проведе днес и в Окръжна прокуратура – Пловдив. На нея бяха представени младши следователи те Силвия Страхилова и Кристиян Георгиев, които ще работят в Окръжния следствен отдел. Двамата бяха приветствани от от Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, и Чавдар Киров, ръководител на Окръжния следствен отдел към ОП -Пловдив.

Стоян Донков и Мария Тенекева

До момента Силвия Страхилова има 8 години юридически стаж, работила е в ГД БОП и ДАНС. Кристиян Георгиев е бил адвокат и прокурорски помощник в Софийска градска прокуратура. Окръжният прокурор Ваня Христева и колегите им пожелаха здраве и успешна работа.

Четиримата нови магистрати положиха тържествена клетва и подписаха клетвен лист, съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от Закона за съдебната власт Те встъпват в длъжност след като са преминали деветмесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието в гр. София.