Непроходими са някои от подлезите в Пловдив тази сутрин след проливния дъжд снощи, предава репортер на Plovdiv24.bg. Пешеходните проходи или нямат отводнителна система, или шахтите са затлачени от листа и боклуци. На гражданите им се налага да търсят алтернативни начини за пресичане на натоварени булеварди.

Гръмотевичната буря с интензивен дъжд и силен вятър нанесе сериозни поражения в Пловдив. Над 80 сигнала за наводнения и паднали дървета са подадени в пожарната.

Кметът Костадин Димитров свика спешен оперативен щаб с участието на заместниците му Иван Стоянов и Николай Душков, районните кметове Георги Стаменов и Атанас Кунчев и директорите на "Градини и паркове" и "Чистота".

ГАЛЕРИЯ: Десетки сигнали за паднали дървета и смачкани автомобили след бурята в Пловдив ‹ Виж всички 6 снимки ›

На терен са изкарани служители от двете общински предприятия, които са се заели с отстраняване на счупени клони и отпушване на шахти. Очаква се по-късно да има обобщена информация за пораженията от лятната буря.

Към настоящия час екипите продължават тежката си работа на терен по отстраняване на падналите тежки клони, освобождаване на затрупани превозни средства и изпомпване на водата от най-критичните подземни съоръжения в Пловдив.