Няма физически строителни дейности на терена в жр "Тракия", където ще се издигне новата сграда на Математическата гимназия. Месец и половина след като беше направена първа копка на обекта, там не се забелязва никакво движение. Знае се, че строителната площадка е открита, но какво реално се случва с този толкова важен за Пловдив проект?

Извършват се подготвителни работи преди старта на същинските изкопни дейности, обясни за Plovdiv24.bg проектантът арх. Тодор Абаджиев. Въпреки че теренът не е почистен, което е задължение на общината, съвсем скоро предстои имотът да бъде ограден по границите, след което в пространството ще влязат строителни работници и машини.

Миналата седмица приключиха геоложките проучвания и до 3-4 дни ще има официални резултати. Ние знаем какво има, но държим да имаме документация, коментира арх. Тодор Абаджиев.

Проектантът смята, че въпреки лекото закъснение, нещата се движат много добре. Очаква скоро да излезе техническият проект, в който всички специалности са съгласувани помежду си. Арх. Абаджиев прогнозира, че след около 1 месец ще започнат същинските изкопни работи.

Обществената поръчка

Обществената поръчка за строителство на новата сграда на МГ "Акад. Кирил Попов" на бул. "Освобождение" зад хотел SPS е на инженеринг. Процедурата включва проектиране, авторски надзор и строително-монтажни дейности. След оставката на заместник-кмета Владимир Темелков, който беше възложител на поръчката, няма друг упълномощен и процедурата се прехвърля директно на кмета Костадин Димитров.

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Изпълнител на поръчката е консорциумът "Математическа гимназия - Пловдив" ДЗЗД, който предложи 29 746 000 лева. В обединението участват пет фирми - "Мауербрюдер" ЕООД със седалище в с. Цалапица и пловдивските "Аеро концепт инженеринг" ЕООД, "Бау систем" ООД, "Линеа БГ" ЕООД и "Архцентър-А" ООД. Според публичния фирмен регистър, съдружник в "Бау систем" ООД и "Архцентър-А" ООД е арх. Тодор Абаджиев, който проектира новия 50-метров олимпийски плувен басейн в Пловдив.

Проектът

Проектът ще се изпълнява на етапи - първо ще се започне с корпуса на администрацията и учебен корпус 1. В целия комплекс ще има общо 64 кабинета с точни наименования на класните стаи, но ще има също специализирани кабинети за млади изследователи или дигитални създатели и много лаборатории. Общият капацитет ще е 1350 ученика на една смяна. След завършване на първия етап в корпус 1 ще се нанесат около 800 ученици от горните класове (8-12 клас). В етап 4 на проекта ще бъде изградена аула (зала) с 600 седящи места, където да се събира цялото училище за специални тържества, обясни арх. Абаджиев при представянето на идейния проект.

Скелетът на сградата ще бъде направена по конвенционален способ, след това обаче няма да има т. нар. "мокър процес" с тухли, цимент, вар, бетон. Ще се приложи технологичен подход, както при новия стадион на ЦСКА - готови напрегнати конструкции, при което изграждането става много бързо.

Всеки корпус от композицията ще има конкретна функция. Администрацията ще бъде връзката между двата учебни сектора, предвиден е сектор хранене, сектор спорт, а на по-късен етап и многофункционална зала в парка.

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В предидейния проект са разработени пътните връзки - външните с кръстовището, спирката на масовия транспорт, велоалея, паркинг, и вътрешните към вътрешния двор, атриум, зона спорт и някои зали. В сградите ще има зони за контакти с места за сядане, каквито в сегашните училища няма и децата стоят по коридорите. Предвидени са зони за съблекални, библиотека, помещения само за преподаватели. На приземния етаж на корпус 1 ще има огромно фоайе с централно стълбище, което води към отделните зони. Залага се на открити пространства, каквито има в училищата в цяла Европа.

Влизането на територията на кампуса няма да бъде през един вход, а през няколко, както е световният опит. Там няма охрана, има рецепционисти, които наблюдават всякакво движение, обясни арх. Абаджиев.

Финансиране и срокове

Засега е осигурено финансиране в размер на 7,5 милиона лева по програмата на МОН, а за цялостното завършване сумата е 37 млн. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 700 дни.