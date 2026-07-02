Сметната палата установи конфликт на интереси и глоби с 5000 евро действащия кмет на община Стамболийски Петър Неделев затова, че е потвърдил плащания по 7 преводни нареждания към свързаните с него фирми, които се водят на имената на двамата му синове, предава Plovdiv24.bg.

От Неделев се отнема в полза на общината сумата 1241.11 лева / 634.57 евро - представляваща нетното дневно възнаграждение за датите на разходване на бюджетните средства в полза на двете фирми. В полза на държавата се отнема сума 9875.89 лева, в тяхната равностойност в евро – 5 049.46 евро, представляваща получената материална облага, в резултат на установения конфликт на интереси.

Сметната палата не е установили конфликт на интереси във връзка с три преводни нареждания, поради липса на упражнени правомощия по служба. Сумата, посочена в решението, в общ размер на 10 684.03 евро трябва да се преведе по банковата сметка на Сметната палата.

Санкциите са наложени след извършена проверка на финансите на община Стамболийски. Констатирано е, че в качеството си на кмет Петър Неделев е авторизирал /потвърдил плащания по преводни нареждания от дати: 28.12.2023 г., 25.01.2024 г., 01.02.2024 г., 01.02.2024 г., 20.02.2024 г., 01.03.2024 г. и 17.05.2024 г. По този начин е разходвал бюджетни средства в интерес на две фирми, на които еднолични собственици на капитала и управители са свързаните с него лица и негови синове Я. П. Н. и Г. П. Н.

Решението може да се оспори от Петър Неделев пред Административен съд – Пловдив, в частта, с която се установява конфликт на интереси, по реда на АПК в 14-дневен срок, се казва в заключението на Сметната палата. Решението е подписано от председателя Димитър Главчев, заместниците Маргарита Николова и Силвия Къдрева и членовете Даниела Въткова-Милушева и Мария Илиева.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Стамболийски Янко Радунчев уточни за Plovdiv24.bg, че е отправил официално запитване до Сметната палата за потвърждение на решението. В 3-дневен срок след получаване на отговора ОИК трябва да отстрани кмета Неделев, тъй като е установен конфликт на интереси съгласно чл. 42 от ЗМСМА.

Както посочихме по-горе, Петър Неделев може да обжалва решението на Сметната палата, въпреки че то е изключително мотивирано фактологически. Ако отстраняването му се случи преди 14 октомври 2026 г., когато са последните за годината частични избори в страната, в община Стамболийски също ще има избори. Ако е след тази дата, тогава ще бъде определен някой от заместник-кметовете за изпълняващ длъжността, а местният общински съвет трябва да го гласува.