Днес, 2 юли 2026 г., младши прокурор Деян Христов встъпи в длъжност като редови прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. Това стана в присъствието на негови колеги и съдебни служители.

Гост на церемонията беше Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. Районният прокурор Петър Петров пожела здраве и успешна професионална реализация на Деян Христов. През юли 2024 г. той встъпи в длъжност като младши прокурор, като е получил положителна атестация от ВСС за двугодишната си работа и е назначен за редови обвинител. Деян Христов е бил юрисконсулт и младши-адвокат преди да започне работа като обвинител. Завършил е специалността "Право“ в ПУ "Паисий Хилендарски“.

Като редови следовател в Окръжна прокуратура – Пловдив встъпи в длъжност и младши следовател Денислав Кючуков. Той също е получил положителна атестация от ВСС за двугодишната си работа в Окръжния следствен отдел към ОП-Пловдив. Окръжният прокурор Ваня Христева му пожела успешна и ползотворна работа.

Преди да започне работа като следовател Денислав Кючуков е бил експерт в ДАНС и разследващ полицай в ОД на МВР – Стара Загора.