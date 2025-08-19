ИЗПРАТИ НОВИНА
Престъпното сдружение, хванато в Пловдив, остава в ареста
15:12
Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Пловдивския окръжен съд, с което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо четирима мъже, обвинени за участие в организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества.

В. А. е посочен от обвинението за ръководител на организираната престъпна група, а останалите обвиняеми - Р. П., Ю. П. и М. П., за членове на ОПГ. Наказанието, предвидено в закона за престъплението, в което е обвинен В. А. е лишаване от свобода от 5 до 15 години, а за всеки от останалите - от 3 до 10 години.

Досъдебното производство по случая е образувано на базата на постъпила информация от Държавна агенция "Национална сигурност“ /ДАНС/ за това, че в гр. Пловдив и на територията на други градове на Република България е създадена организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на марихуана и кокаин. Според събраните доказателства те са били доставяни предимно от Испания и Нидерландия, като за определен период от време са били укривани в България, след което пренасочвани и транспортирани към Турция. Наркотичните вещества са били пренасяни през границата на България с тежкотоварни автомобили, в които имало специално изградени тайници.

Апелативните съдии прецениха, че от събраните до момента веществени и гласни доказателства може да се направи обосновано подозрение за голяма степен на съпричастност на всеки от задържаните към обвиненията, които са им е повдигнати, а те са за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. В този контекст следва да се има предвид, че на този етап от разследването, законът не поставя изискване повдигнатото обвинение да бъде доказано с тази категоричност, която се изисква за постановяване на краен съдебен акт.

И четиримата обвиняеми са били осъждани през различни периоди назад в годините за различни престъпления.

Съдът прецени, че при по-лека мярка за неотклонение, за всеки от обвиняемите, има опасност да извърши престъпление. Този извод се извежда от тежестта на извършеното деяние, за което са привлечени в качеството на обвиняеми лицата, проявената конспиративност, организираност, продължителността на извършването му на различни места в страната, което сочи на реална, а не хипотетична опасност от извършване на престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка за неотклонение.

Определението на апелативния съд е окончателно.


