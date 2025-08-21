ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив не се смилиха над бившето гадже на Глория
Добромир Добрев е привлечен като обвиняем за това, че в периода от месец март 2024 г. до 09.08.2025 г. в гр. Пловдив, гр. София и на територията на Република България, е участвал в организирана престъпна група от шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпление, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. На 18.08.2025 г. прокуратурата е повдигнала второ обвинение на Добромир Добрев за държане с цел разпространение на близо 8 килограма марихуана, намерена в автомобила на обвиняемия. Наркотикът бил разпределен в 9 пакета.
Апелативният съд, след като анализира събраните до момента доказателства по разследването прие, че има обосновано предположение за съпричастност на Добромир Добрев към двете обвинения, които са му повдигнати. За всяко от тях законът предвижда наказание лишаване от свобода, а извършените деяния, в които е обвинен, са за тежки умишлени престъпления. Според съда липсва реална опасност от укриване на обвиняемия тъй като, той е неосъждан и има постоянен адрес.
Има реална опасност обаче при по-лека мярка за неотклонение – "парична гаранция“ или "домашен арест“, за които пледираха защитата и самият обвиняем, Добромир Добрев да извърши престъпление. Касае се за престъпна дейност с множество съучастници, действащи при условията на конспиративност на територията на цялата страна. Налице е ново обвинение и за друго престъпление, за въпросните близо 8 килограма марихуана в колата на обвиняемия, което само по себе си също е достатъчно основание за задържане под стража. Определението на апелативния съд е окончателно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
11:57 / 21.08.2025
Спешна среща в Пловдив заради наводнения пробив под Гарата, причи...
10:25 / 21.08.2025
Комедията "Билет за Америка" с Башар Рахал и Иван Бърнев идва в П...
22:50 / 20.08.2025
Обновената клиника по акушерство в Пловдив посреща бъдещите майки...
22:22 / 20.08.2025
Микроязовир в сърцето на Пловдив, пробивът под Гарата е под вода
20:55 / 20.08.2025
Рокада в АП–Пловдив: Румен Попов е освободен, Тодор Деянов го зам...
20:26 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS