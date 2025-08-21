В Пловдив не се смилиха над бившето гадже на Глория

© Апелативен съд – Пловдив остави в ареста Добромир Добрев, който е шестият участник в организираната престъпна група за държане, разпространение и контрабанда на наркотици, като потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.



Добромир Добрев е привлечен като обвиняем за това, че в периода от месец март 2024 г. до 09.08.2025 г. в гр. Пловдив, гр. София и на територията на Република България, е участвал в организирана престъпна група от шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпление, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. На 18.08.2025 г. прокуратурата е повдигнала второ обвинение на Добромир Добрев за държане с цел разпространение на близо 8 килограма марихуана, намерена в автомобила на обвиняемия. Наркотикът бил разпределен в 9 пакета.



Апелативният съд, след като анализира събраните до момента доказателства по разследването прие, че има обосновано предположение за съпричастност на Добромир Добрев към двете обвинения, които са му повдигнати. За всяко от тях законът предвижда наказание лишаване от свобода, а извършените деяния, в които е обвинен, са за тежки умишлени престъпления. Според съда липсва реална опасност от укриване на обвиняемия тъй като, той е неосъждан и има постоянен адрес.



Има реална опасност обаче при по-лека мярка за неотклонение – "парична гаранция“ или "домашен арест“, за които пледираха защитата и самият обвиняем, Добромир Добрев да извърши престъпление. Касае се за престъпна дейност с множество съучастници, действащи при условията на конспиративност на територията на цялата страна. Налице е ново обвинение и за друго престъпление, за въпросните близо 8 килограма марихуана в колата на обвиняемия, което само по себе си също е достатъчно основание за задържане под стража. Определението на апелативния съд е окончателно.