|Изтекоха кадри от мащабната операция в Пловдив!
На 12 август 2025 г. наблюдаващите прокурори са внесли искане спрямо четирима от тях за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“, което е уважено от Окръжен съд – Пловдив. На петия обвиняем е определена мярка за неотклонение "гаранция“ в размер на 3000 лева, а спрямо шестия обвиняем на 15 август 2025 г. ще бъде внесено искане в съда за задържане.
Досъдебното производство по случая е образувано на базата на постъпила информация от Държавна агенция "Национална сигурност“ /ДАНС/ за това, че в гр. Пловдив и на територията на други градове на Република България е създадена организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества – марихуана и кокаин. Според събраните доказателства те са били доставяни предимно от Испания и Нидерландия, като за определен период от време са били укривани в България, след което пренасочвани и транспортирани към Турция. Наркотичните вещества са били пренасяни през границата на България с тежкотоварни автомобили, в които имало специално изградени тайници.
На базата на получената информация са започнали незабавни активни процесуално следствени действия на служители на ДАНС, ГД БОП – МВР под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. В периода от 9 август 2025 т. до 13 август 25 г. са били извършени серия от претърсвания и изземвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас, като са събрани достатъчно доказателства за повдигане на горепосочените обвинения. Делото е възложено от наблюдаващите прокурори за разследване на екип от следователи от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пловдив.
Подробности по случая бяха представени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГД БОП. В него участваха Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, ст. комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГД БОП и Цветин Тодоров, представител на ДАНС.
