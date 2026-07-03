Строителите се върнаха на улица "Леденика" и от няколко дни подновиха работата на обекта. Дейностите бяха временно спрени, тъй като бригадата на фирма "Европейски пътища", която има договор с общината, беше командирована на автомагистрала "Тракия" за приключване в срок на ремонта на аутобана. След приключване на дейностите там бригадата вече форсира работата си в Пловдив. Плановете на фирмата са да приключат до септември, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

На "Леденика" трябва да се завърши новия водопровод, с което ще се реши дългогодишния проблем за наводняване на подземните нива на сградите. След полагането на тръбите, зариване и валиране на терена ще се оформят паркингите. Работата е концентрирана върху бордюрите и тротоарите на блока към бул. "Копривщица", за да се осигури достъп на живущите. Там е предвидено да се премахне тупикът и да се отвори нова пътна връзка към булеварда за улеснение на трафика.

Проектът предвижда изграждане на детска площадка и кът по Безопасност на движението. По искане на инициативен комитет от Брацигово ще бъде поставен паметник на Данаил Юруков, който е бил кмет на Пловдив от 17 ноември 1894 до 2 ноември 1896 г., поясни Стаменов. На улицата ще има ново озеленяване и ще се изгради поливна система. Предвидено е енергоспестяващо улично осветление.

Реконструкцията на ул. "Леденика" струва 4,8 млн. лв., като финансирането е осигурено чрез МРРБ по държавната инвестиционна програма за общините.