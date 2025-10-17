Георги Стаменов: Ремонтът на ул."Леденика" е спешен, за да спре пропадането на блоковете

© Както по-рано Plovdiv24.bg Ви информира, хора, които живеят на ул. "Леденика", бранят дърветата от близката зелена площ да бъдат отсечени. Припомняме, че някои от видовете растения влизат в проекта по реконструкция и разширяване на пътната отсечка и изграждането на тротоари и подмяна на канализацията. Нещо, за което част от пловдивчани от района са се обявили "За".



От доста години въпросната ВиК мрежа е компрометирана и отпадните води се отичат в основите на сградите на улицата, в следствие на което се получава пропадане. Вече се наблюдават и сериозни пукнатини по стените на един от блоковете откъм ул. "Данаил Юруков" на ул. "Леденика" 17-23.



От 2018 година хората там събират подписи и пишат писма до компетентните институции с молба за помощ и съдействие и спешна реакция.



Към днешна дата и след работа на компетентните служители и няколкогодишната комуникация с МРРБ има готов проект, който районната администрация вече стартира. За да бъде реализиран обаче около 15 от въпросните дървета в зелените площи трябва да бъдат премахнати, тъй като ще пречат да се реконструира улицата и подмяната на канализацията. Според плановете улица "Леденика" ще се отвори с излаз към бул. "Копривщица", за да се намали трафикът, а и за удобство на хората от блоковете, за да обикалят, докато паркират пред блоковете си.



Вчера част от дърветата бяха премахнати - някои от тях от вида сливи. За отсичането има издадена заповед на база решение на междуведомстве © на комисия. На тяхно място ще бъдат засадени 39 нови. Но и това не се харесва на някои съседи и те пазят 15-те дървета.



Според тях отварянето на улицата ще допринесе за повечето автомобили, което ще наруши тяхното спокойствие и чистота на въздуха, а отнемането на зелените площи ще влоши екологичния баланс и облика на квартала. За да се намали трафикът те искат и въвеждане на еднопосочни улици в зоната. Заведена е и писмена жалба до районната и общинска администрация, МРРБ, МОСВ и ДНСК.



След последните разговори на кмета на "Централен" Георги Стаменов с живущите става ясно, че проектът за облагородяване на зоната ще бъде леко коригиран, така че максимално да се запазят дърветата и зелените площи. Детски площадки и спортни зони няма да се отнемат, дори може да бъдат сложено допълнително съоръжения.



Пред наш репортер той бе категоричен, че здрави дървета, които не попадат в обхвата на уличната мрежа и не пречат на канализацията, няма да бъдат премахвани и припомни, че плодни дървета в градска среда не трябва да има.



Специално за Plovdiv24.bg Георги Стаменов заяви, че не само, че бялата топола - 100-годишното дърво, ще бъде запазено, а и ще направи постъпки то да бъде включено в списъка със защитени дървета в България. Направена му е фито-санитарна оценка, която показала, че то е в добро състояние.



Той обясни, че е наложителна подмяната на канализацията на ул. "Леденика", тъй като сградните ВиК отклонения са се разместили и канализацията прелива в почвата. Необходимо е довършване на колектора на ул. "Данаил Юруков", както и включването на новата канализа © ция към другия колектор на бул. "Копривщица", за да може да се поеме по-големият дебит вода, който домакинствата ползват и да се спре изливането на отпадните води в основите на сградите. По този начин блоковете, Професионалната гимназия по електотехника и електроника, детската ясла и детска градина ще имат нормално отводняване и ще спре пропадането им и ще могат да бъдат укрепени.



Последните корекции на проекта, които са договорени с хората от зоната, ще са за сметка на няколко паркоместа в района, които гражданите са заявили, че не желаят. При прецизирането на проекта ще стане ясно точно колко места за паркиране ще останат, но при всички положения ще ги има.



Реконструкцията на ул. "Леденика" и подмяната на канализацията и външните връзки е на стойност 4,8 милиона лева, които са осигурени от държавата. Улицата ще има две ленти - по една в посока и тротоари за безопасно придвижване, а не както сега - пешеходците да няма откъде да минават и да вървят в прах и кал.



Кметът Стаменов посочи, че ул. "Леденика" от самото си създаване е проектирана да има излаз към бул. "Коприщица".



"Когато са строени блоковете, не е имало необходимост от отваряне на улицата, но вече сме 2025 година и трафикът в зоната е доста натоварен", коментира районният кмет. Той сподели, че за 600 домакинства в зоната има само един нормален вход/изход - откъм бул. "Васил Априлов" и малката уличка "Върховръх".



"Като добавим наличието на детски заведенията в района и тясното "Пещерско шосе" тапите стават наистина сериозни в час пик, когато и родителите обикалят в зоната, за да си вземат децата", обясни Стаменов.



Пътната връзка откъм "Копривщица" ще обслужва изцяло хората, които живеят наблизо и е за тяхно удобство, категоричен бе той.