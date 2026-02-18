ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лошото време замрази ремонт в Пловдив
"Изкопаха канализациата от източната страна на блоковете на бул. "Свобода", от 17 до 47, положиха тръби, частично зарити, но не свързани. Повече от месец няма нито работници, нито техника. Остана само кал и прах".
В това нестабилно време няма как да се извършват земекопни дейности. Дейностите ще се подновят евентуално следващата седмица, ако не вали - коментира в отговор кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
От началото на реконструкцията на улицата е направена част от канализацията на първия блок откъм "Копривщица".
Основно се работи в междублоковите пространства. Влизане с камиони обаче сега е невъзможно, тъй като се събразяваме с времето, допълни районният кмет.
Както вече сме съобщили, се очаква до пролетта всички канализационни и водопроводни мрежи да бъдат подновени, като с това ще се реши въпросът с отводняването на двора на ДГ "Чучулига“ и подземията на няколко блока. Проблемът със системното наводняване е заради обратния наклон на сегашната канализация.
След подмяната на подземните комуникации ще се поднови и цялата наземна инфраструктура – тротоари, настилки, осветление, зелени площи, напоителни системи, детски и спортни площадки. Ще има излаз към бул. "Копривщица", за да се намали трафикът и за удобство на живущите.
Реконструкцията на ул. "Леденика" и подмяната на канализацията и външните връзки е на стойност 4,8 милиона лева, които са осигурени от държавата. Улицата ще има две ленти - по една в посока и тротоари за безопасно придвижване, а не както сега - пешеходците да няма откъде да минават и да вървят в прах и кал.
