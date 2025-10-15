ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Запазват бялата топола на улица "Леденика" в Пловдив
Автор: Диана Бикова 08:12Коментари (5)1160
© Google
Дърветата от вида бяла топола ще бъдат запазени при реконструкцията на улица "Леденика" в район "Централен". Това ще се случи, след като проектът за отварянето на тупика и свързването му с бул. "Копривщица" бъде променен и корекциите вече се правят. Това съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът на район "Централен" инж. Тошо Пашов

По желание на гражданите, които живеят на ул. "Леденика", е проведено своеобразно обществено обсъждане на място. Хората се противопоставили на идеята да се премахнат белите тополи, като обяснили, че са в средата на жизнения си цикъл, защото живеят по 100-120 години, за разлика от другия вид покрай река Марица, които достигат най-много до 80 години. Експертите от "Градини и паркове" препоръчали пътят да се отдалечи от дърветата.

"Поех ангажимент с геодезистите и проектантите да прегледаме проекта. Има възможност трасето да бъде изместено и ще се трасира наново" - каза Пашов.

Промяната ще е за сметка на няколко паркоместа в района, които гражданите заявили, че не желаят. При прецизирането на проекта ще стане ясно колко места ще останат, но при всички положения ще ги има, дори да бъдат надлъжно вместо напречно. 

При реконструкцията все пак ще бъдат премахнати 16 чинара, липи, американски ясен и сливи, а на тяхно място ще бъдат засадени 39 дървета от вида явор. Там, където има бяла топола, пътят ще бъде изместен, за да се отдалечат водопроводът и шосето от кореновата им система. 

Реконструкцията на ул. "Леденика" е на стойност 4,8 милиона лева, осигурени от държавата.


Още по темата: общо новини по темата: 1
14.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А някой ще глоби ли тези от блоковете там,които сложиха табели паркиране само за живущи в блока!!!
+1
 
 
"чудесно", тополите са изключително проблемни дървета с крехка дървесина, склонни към счупване. Цъфтежа им е силно алергенен за някои хора. Точно топола уби онзи човек на пейката в Кършияка. Обаче когато някой се прави на природолюбители, може и на неговата глава да падне или на някой негов близък.
0
 
 
Поредния кмет без топки! Същия като вожда на партията му.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
80 години Медицински университет Пловдив
07:25 / 15.10.2025
"Дни на кариерата" в Пловдив
07:00 / 15.10.2025
Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест днес
06:00 / 15.10.2025
Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
19:33 / 14.10.2025
Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата н...
15:24 / 14.10.2025
Адвокат по случая "Таков": Това дело някога трябва да приключи
17:01 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Насилие срещу 5-годишно момче в Пловдив
Спортна стрелба
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: