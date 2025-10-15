ЗАРЕЖДАНЕ...
|Запазват бялата топола на улица "Леденика" в Пловдив
По желание на гражданите, които живеят на ул. "Леденика", е проведено своеобразно обществено обсъждане на място. Хората се противопоставили на идеята да се премахнат белите тополи, като обяснили, че са в средата на жизнения си цикъл, защото живеят по 100-120 години, за разлика от другия вид покрай река Марица, които достигат най-много до 80 години. Експертите от "Градини и паркове" препоръчали пътят да се отдалечи от дърветата.
"Поех ангажимент с геодезистите и проектантите да прегледаме проекта. Има възможност трасето да бъде изместено и ще се трасира наново" - каза Пашов.
Промяната ще е за сметка на няколко паркоместа в района, които гражданите заявили, че не желаят. При прецизирането на проекта ще стане ясно колко места ще останат, но при всички положения ще ги има, дори да бъдат надлъжно вместо напречно.
При реконструкцията все пак ще бъдат премахнати 16 чинара, липи, американски ясен и сливи, а на тяхно място ще бъдат засадени 39 дървета от вида явор. Там, където има бяла топола, пътят ще бъде изместен, за да се отдалечат водопроводът и шосето от кореновата им система.
Реконструкцията на ул. "Леденика" е на стойност 4,8 милиона лева, осигурени от държавата.
