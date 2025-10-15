Запазват бялата топола на улица "Леденика" в Пловдив

© Google Дърветата от вида бяла топола ще бъдат запазени при реконструкцията на улица "Леденика" в район "Централен". Това ще се случи, след като проектът за отварянето на тупика и свързването му с бул. "Копривщица" бъде променен и корекциите вече се правят. Това съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът на район "Централен" инж. Тошо Пашов.



По желание на гражданите, които живеят на ул. "Леденика", е проведено своеобразно обществено обсъждане на място. Хората се противопоставили на идеята да се премахнат белите тополи, като обяснили, че са в средата на жизнения си цикъл, защото живеят по 100-120 години, за разлика от другия вид покрай река Марица, които достигат най-много до 80 години. Експертите от "Градини и паркове" препоръчали пътят да се отдалечи от дърветата.



"Поех ангажимент с геодезистите и проектантите да прегледаме проекта. Има възможност трасето да бъде изместено и ще се трасира наново" - каза Пашов.



Промяната ще е за сметка на няколко паркоместа в района, които гражданите заявили, че не желаят. При прецизирането на проекта ще стане ясно колко места ще останат, но при всички положения ще ги има, дори да бъдат надлъжно вместо напречно.



При реконструкцията все пак ще бъдат премахнати 16 чинара, липи, американски ясен и сливи, а на тяхно място ще бъдат засадени 39 дървета от вида явор. Там, където има бяла топола, пътят ще бъде изместен, за да се отдалечат водопроводът и шосето от кореновата им система.



Реконструкцията на ул. "Леденика" е на стойност 4,8 милиона лева, осигурени от държавата.