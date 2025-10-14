Граждани притеснени заради сеч на дървета в Пловдив

© Google Гражданите, живущи на ул."Ленедика" в Пловдив, се притесняват, че ще изгубят зелените площи и част от дърветата в зоната заради бъдеща реконструкция.



Те сигнализираха екипа на Plovdiv24.bg. Публикуваме становището им без редакторска намеса:



"Става въпрос за предстоящия ремонт и благоустройство, предвиден в инвестиционен проект на район "Централен“ – Община Пловдив, обхващащ ул. "Леденика“. На 08.10.2025 г. започна масово изсичане на дървета пред блока ни, с цел разширяване на пътното платно, изграждане на тротоар и оформяне на паркоместа.



Изразяваме сериозното си безпокойство, че планираните дейности ще засегнат двете градинки пред блока – едната от които е с детска площадка, като въпреки уверението, че ше се секат 2-3 дървета, броят им е пожече от 30.... Ще изсекат корените на вековно дърво, което после ще бъде отсечено. Загубата на значителна част от зеленината и дървесната растителност, част от която е засадена преди десетилетия от живущите в квартала, би представлявала непоправима щета за околната среда и за облика на района.



Бихме искали да отбележим, че още през юни 2025 г. подадохме заявление до район "Централен“ с искане за информация и преразглеждане на предвижданията по проекта в тази част. До настоящия момент обаче не сме получили отговор.



С настоящото писмо отправяме гореща молба да бъде извършена проверка по случая и, ако е възможно, да се предприемат действия за запазване на част от съществуващата зеленина и дървесен фонд.



Осъзнаваме, че проектът вероятно не може да бъде спрян, но вярваме, че е възможно да се намери компромисно решение, което да съчетае обновяването на инфраструктурата с опазването на природната среда и благоприятните условия за обитателите на квартала".