Граждани притеснени заради сеч на дървета в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:59Коментари (5)1670
Гражданите, живущи на ул."Ленедика" в Пловдив, се притесняват, че ще изгубят зелените площи и част от дърветата в зоната заради бъдеща реконструкция. 

Те сигнализираха екипа на Plovdiv24.bg. Публикуваме становището им без редакторска намеса: 

"Става въпрос за предстоящия ремонт и благоустройство, предвиден в инвестиционен проект на район "Централен“ – Община Пловдив, обхващащ ул. "Леденика“. На 08.10.2025 г. започна масово изсичане на дървета пред блока ни, с цел разширяване на пътното платно, изграждане на тротоар и оформяне на паркоместа.

Изразяваме сериозното си безпокойство, че планираните дейности ще засегнат двете градинки пред блока – едната от които е с детска площадка, като въпреки уверението, че ше се секат 2-3 дървета, броят им е пожече от 30.... Ще изсекат корените на вековно дърво, което после ще бъде отсечено. Загубата на значителна част от зеленината и дървесната растителност, част от която е засадена преди десетилетия от живущите в квартала, би представлявала непоправима щета за околната среда и за облика на района.

Бихме искали да отбележим, че още през юни 2025 г. подадохме заявление до район "Централен“ с искане за информация и преразглеждане на предвижданията по проекта в тази част. До настоящия момент обаче не сме получили отговор.

С настоящото писмо отправяме гореща молба да бъде извършена проверка по случая и, ако е възможно, да се предприемат действия за запазване на част от съществуващата зеленина и дървесен фонд.

Осъзнаваме, че проектът вероятно не може да бъде спрян, но вярваме, че е възможно да се намери компромисно решение, което да съчетае обновяването на инфраструктурата с опазването на природната среда и благоприятните условия за обитателите на квартала".







Става въпрос за 3 криви джанки!!!!! Аман от недокалтени читателки със свободно време. Черницата заради която всички родители водещи децата на градина обикалят през тревата също е за резачка, да не говорим че заради нея лйната на гаргите оствят сини петна по колите в целия район всяка пролет!
0
 
 
нямам думи, за съжаление мисля че резултатът ще е отсечени дървета по -малко сянка, повече жега и по не красиво пространство. това е, така си решават проблемите с паркирането, не ги интересува ,че бетонът увеличава температурата и все по големите жеги в лятото ще се превърнат в убийство за хората. излизаш и вече няма сянка, няма дървета - само бетон и паркирали МПС.Наскоро бях в държава къде климатът е доста горещ и знаете ли какво видях. Всички паркинги пред сгради, магазини от сорта на метро и други са с дървета. Две паркоместа и дърво и така. Целият бетониран асфалтиран паркинг всъщност беше в сянка.Но има хора има умни хора, които управляват. радвам се, че живея в къща имам двор, няколко дървета , цветя и въобще един оазис на фона на всичко около нас в квартала.
+1
 
 
Любимата музика на г-н Презастрой, звука на резачките
-1
 
 
Няколко пъти съм подавал сигнал срещу незаконните знаци поставени в района ,които забраняват спирането на коли на хора ,които не били от блока ... Постоянно колите ги заварваме с вдигнати чистачки,с предупредителни бележки и тн... Никой не отразява това самоуправство!!!
преди 2 ч. и 21 мин.
-2
 
 
Всички тези решения за разширяване на второстепенни улици и сеч на здрави дървета са безумни. Навсякъде по света и особено с климатичните промени последните години масово се сеят дървета, стесняват се улици, забранява се или силно ограничава достъп на коли и се стимулира движение пеша или с велосипед, измерва се шум и качество на въздуха. Пловдив се превърна в едно презастроено, зле асфалтирано и бетонирано гето. Кадрите от райони с военни действия изглеждат по-добре от визията на уж втория по големина град.
