ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
На улица "Леденика" блокове и обществени сгради пропадат заради лоша канализация, пловдивчани обаче бранят 15 дървета
Автор: Георги Кирилов 14:41Коментари (4)2221
© Plovdiv24.bg
Междусъседска война се разиграва на улица "Леденика", като полето бойните действия се оказа редакцията на Plovdiv24.bg. В казуса има две страни на живущите, които не спират да звънят и да обясняват - всеки своята си гледна точка на телефона на редакцията. 

Едните съседи бранят зелените площи и искат стопиране рязането на дърветата. Те не искат и да се отваря тупикът на улицата към бул. "Копривщица". Според тях там децата играят и не само, че не желаят да има излаз към булеварда, но си искат и кашпите, които още повече пречат за преминаването на колите през градинките и слегналите тротоари.

Фактите обаче сочат, че точно на това място няма детски площадки или спортни такива, майките с децата едва ли си пускат децата да играят толкова близо до булеварда. А колите на всички, които живеят в района, така или иначе минават, просто заобикалят и въртят малко повече по вътрешните улички, които са тесни и с дупки.

Поради тази причина не малка част от същите тези съседи искат отваряне на улицата и са посочили това пред районната администрация.

От другата страна на казуса стои доста по-сериозен проблем на живущите от 4-те блока на ул. "Леденика", които, оказа се, пропадат. По стените на апартаментите им вече има не просто пукнатини, а са направо дупки. Сградите пропадат заради компрометирана канализация, която е от 1962 г., както и заради вида на почвата, която позволява по-лесното слягане на сградите и се размеква при дъжд. Засегнатите семейства години наред ходят по мъките, събират подписки, пращат писма, жалби, търсят помощ и съдействие от Община, ВиК и държава.

Най-засегнат е блокът на ул. "Леденика" 17-23, откъм ул. "Данаил Юруков".

Хората от сградата имат и документи от инженер-конструктор, който обяснява в официално писмо, че блокът трябва спешно да се подсили, но първо трябва да се оправи канализацията. Според експертът това трябва да стане в спешен порядък, иначе може да се получат опасни повреди и нарушения в следствие на деформацията на земната основа, което може да доведе до компрометиране конструкцията и сигурността на зданието.

Ето какво точно споделиха те пред Plovdiv24.bg: 

През 2020 г. установих, че сградата на ул. "Леденика" номера 17 - 23 пропада.

Извиках инженер-конструктор и установих, че причината е в канализацията, която не се оттича, а отива в основите на сградата. 

Отне ми няколко месеца да убедя всички съседи да сме единни. Близо две години водихме война с ВиК, които се опитваха да ни убедят, че канализацията е наша. Спорът се реши в наша полза в МРРБ. 

Междувременно се събрахме всички блокове на бул. "Свобода" 17 - 47 и установихме, че всички се запушваме и всички имаме потъвания. Събрахме подписка, внесохме я в МРРБ и близо две години чакахме финансиране на този проект. В момента на бул. "Свобода" няма колектор и канализацията е с обратен наклон.

Колекторът минава от другата страна на бул. "Свобода" чак до игрището. 

Неколкократно искаха да правят ремонти в различни части на квартала, но настоявахме за един общ проект, в който са събрани всичките ни подписки, a не да се прави финансиране в различни части на квартала. 
© Plovdiv24.bg


Съжалявам за изречените дървета, но за нас е жизнено важен този колектор, който всъщност ще е под пътя. Обещавам пред всички, че лично аз ще купя с мои средства няколко дръвчета 

И искам да благодаря на кмета на район "Централен" г-н Стаменов, който установи, че има проблем и се заема да го реши, тъй като жалбите за канализацията са от 40 години.

В цялата тази какофония е засегната и сградата на Професионалната гимназия по електроника и електротехника, която също е близо до улица "Леденика". Ремонтът на едната сграда на училището също е на пауза, докато не бъде оправена канализацията. Така повече от 1000 деца са заложници на това да ходят на смени, докато въпросната сграда не бъде подсилена с бетонни подпори и колони, за да спре да пропада.

Там са и детска градина "Чучулига" и детска ясла "Приказен свят", които също засегнати от компрометирана канализация.

В казуса има и трета страна и това е - администрацията и районният кмет Георги Стаменов, който трябва да намери Соломоновското решение, така че всички страни да бъдат удовлетворени и да не се стига до спешно извеждане на живущи от блоковете и търсене на временни жилища.

Какво обясни той пред Plovdiv24.bg очаквайте в следващ материал.

Към днешна дата и след работа на компетентните служители и няколкогодишната комуникация с МРРБ има готов проект, който вече стартира. За да бъде реализиран обаче около 15 дървета трябва да бъдат премахнати, тъй като ще пречат да се реконструира канализацията.


Още по темата: общо новини по темата: 2
15.10.2025 »
14.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 1 ч. и 5 мин.
+1
 
 
А каква връзка има липсата на ремонт и поддръжка на остаряла канализация с искането на шепа хора да направят поредната тиха и все още с останали здрави дървета улица вид междублокова магистрала, с която да карат с 50+ км/ ч.? Хората с право са против поредната сеч на зеленина и дърветата да станат жертва на шофьори и отваряне на затворена от години улица. Търси се предтекст и се оправдават с канализацията само и само да отсекат дърветата. Къде са еколозите и защо някой не измерва шума и замърсяването от изгорели газове?
-1
 
 
Точно по тази причина казах че кмета е п***о дето клекна заради и 3 джанки и бабичките дето искат да си умрат в кочината само и само да не се пипа нищо!!! Спомнете си Снегов от "Топло" В квартала има 2 детски градини и ясла и има точно 1 изход пред пощата и всеки ден стават скандали! И всичко идва от умопомрчаителния соц тертип на лабиринт от асфалтирани пътечки за коли между панелките. Какъв се смъсъла да се правят проекти от дипломирани инж. когато кмета лизач ще кляка и ще го променя щото баба пена казала че си иска изгнилата топола!! На всичко отгоре преработката на проекта ще я платим пайк ние а не тя!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив има кола за 300 хиляди лева и номер от пет букви и три ...
14:12 / 16.10.2025
Мащабният форум Digital4Plovdiv се провежда за поредна година в П...
13:22 / 16.10.2025
"Медикус, Денто, Галения" беше официално открит
13:05 / 16.10.2025
Обрат с инцидента в Пловдив от тази сутрин, друг е виновникът
12:09 / 16.10.2025
Грандиозен проект за новата сграда на МГ - Пловдив. Напролет прав...
11:57 / 16.10.2025
Пловдивчанини: Ограбиха ме във фитнес зала, дори заключен шкаф не...
11:45 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: