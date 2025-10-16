ЗАРЕЖДАНЕ...
|На улица "Леденика" блокове и обществени сгради пропадат заради лоша канализация, пловдивчани обаче бранят 15 дървета
Едните съседи бранят зелените площи и искат стопиране рязането на дърветата. Те не искат и да се отваря тупикът на улицата към бул. "Копривщица". Според тях там децата играят и не само, че не желаят да има излаз към булеварда, но си искат и кашпите, които още повече пречат за преминаването на колите през градинките и слегналите тротоари.
Фактите обаче сочат, че точно на това място няма детски площадки или спортни такива, майките с децата едва ли си пускат децата да играят толкова близо до булеварда. А колите на всички, които живеят в района, така или иначе минават, просто заобикалят и въртят малко повече по вътрешните улички, които са тесни и с дупки.
Поради тази причина не малка част от същите тези съседи искат отваряне на улицата и са посочили това пред районната администрация.
От другата страна на казуса стои доста по-сериозен проблем на живущите от 4-те блока на ул. "Леденика", които, оказа се, пропадат. По стените на апартаментите им вече има не просто пукнатини, а са направо дупки. Сградите пропадат заради компрометирана канализация, която е от 1962 г., както и заради вида на почвата, която позволява по-лесното слягане на сградите и се размеква при дъжд. Засегнатите семейства години наред ходят по мъките, събират подписки, пращат писма, жалби, търсят помощ и съдействие от Община, ВиК и държава.
Най-засегнат е блокът на ул. "Леденика" 17-23, откъм ул. "Данаил Юруков".
Хората от сградата имат и документи от инженер-конструктор, който обяснява в официално писмо, че блокът трябва спешно да се подсили, но първо трябва да се оправи канализацията. Според експертът това трябва да стане в спешен порядък, иначе може да се получат опасни повреди и нарушения в следствие на деформацията на земната основа, което може да доведе до компрометиране конструкцията и сигурността на зданието.
Ето какво точно споделиха те пред Plovdiv24.bg:
През 2020 г. установих, че сградата на ул. "Леденика" номера 17 - 23 пропада.
Извиках инженер-конструктор и установих, че причината е в канализацията, която не се оттича, а отива в основите на сградата.
Отне ми няколко месеца да убедя всички съседи да сме единни. Близо две години водихме война с ВиК, които се опитваха да ни убедят, че канализацията е наша. Спорът се реши в наша полза в МРРБ.
Междувременно се събрахме всички блокове на бул. "Свобода" 17 - 47 и установихме, че всички се запушваме и всички имаме потъвания. Събрахме подписка, внесохме я в МРРБ и близо две години чакахме финансиране на този проект. В момента на бул. "Свобода" няма колектор и канализацията е с обратен наклон.
Колекторът минава от другата страна на бул. "Свобода" чак до игрището.
Неколкократно искаха да правят ремонти в различни части на квартала, но настоявахме за един общ проект, в който са събрани всичките ни подписки, a не да се прави финансиране в различни части на квартала.
Съжалявам за изречените дървета, но за нас е жизнено важен този колектор, който всъщност ще е под пътя. Обещавам пред всички, че лично аз ще купя с мои средства няколко дръвчета
И искам да благодаря на кмета на район "Централен" г-н Стаменов, който установи, че има проблем и се заема да го реши, тъй като жалбите за канализацията са от 40 години.
В цялата тази какофония е засегната и сградата на Професионалната гимназия по електроника и електротехника, която също е близо до улица "Леденика". Ремонтът на едната сграда на училището също е на пауза, докато не бъде оправена канализацията. Така повече от 1000 деца са заложници на това да ходят на смени, докато въпросната сграда не бъде подсилена с бетонни подпори и колони, за да спре да пропада.
Там са и детска градина "Чучулига" и детска ясла "Приказен свят", които също засегнати от компрометирана канализация.
В казуса има и трета страна и това е - администрацията и районният кмет Георги Стаменов, който трябва да намери Соломоновското решение, така че всички страни да бъдат удовлетворени и да не се стига до спешно извеждане на живущи от блоковете и търсене на временни жилища.
Какво обясни той пред Plovdiv24.bg очаквайте в следващ материал.
Към днешна дата и след работа на компетентните служители и няколкогодишната комуникация с МРРБ има готов проект, който вече стартира. За да бъде реализиран обаче около 15 дървета трябва да бъдат премахнати, тъй като ще пречат да се реконструира канализацията.
