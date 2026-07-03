Петнадесет защитени диви животни бяха спасени и изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора след сигнали на граждани и бързата реакция на експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), съобщиха за Plovdiv24.bg от институцията.

Сред тях са три сокола, пет щъркела, две лястовици, две горски ушати сови, прилеп, таралеж и сухоземна костенурка. Това е един от най-видимите резултати от интензивната контролна и превантивна дейност на инспекцията през месец юни, която обхвана всички компоненти на околната среда, както и широк спектър от образователни и информационни инициативи.

През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 284 проверки, от които 145 извънредни, като в рамките на контролната дейност са дадени 65 задължителни предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, а всички 96 постъпили сигнала и жалби са обработени своевременно. За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 18 акта за установяване на административни нарушения, насочени към общини, предприятия и физически лица при прилагане по отношение на качеството на атмосферния въздух, управление на отпадъци, води, изпълнение на условия в разрешителни и екологични нормативни изисквания.

В областта на биологичното разнообразие са извършени 51 проверки, включително в резерват "Червената стена“, поддържани резервати "Богдан“ и "Изгорялото гюне“, както и в защитени местности, защитени вековни дървета, зоомагазини, билкозаготвителен пункт и есетрово стопанство. Ревизиите на защитените територии изключителна държавна собственост показват, че горите и местообитанията са в много добро състояние, без установени нарушения на режимите за опазване.

По направление "атмосферен въздух“ са извършени 32 проверки и са съставени 8 акта за нарушения. Три от тях са на кмета на община Пловдив, свързани с неизпълнение на задълженията му по организиране и изпълнение на мерките в одобрените от Общинския съвет Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух и План за действие към нея, както и с липса на напредък по намаляване на нивата на бензо(α)пирен и броя на превишенията на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10). Останалите актове са на предприятия в Пловдив, Асеновград и с. Труд за неизпълнение на задължения, свързани с отчетността за флуорсъдържащи парникови газове и употребата на органични разтворители.

В същото време данните от мониторинга на въздуха показват положителна тенденция – за трети пореден месец не са регистрирани превишения на средночасовите и средноденонощните норми на контролираните атмосферни замърсители в двата автоматични пункта за мониторинг в Пловдив. През юни мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда извърши и сезонни измервания на територията на община Родопи.

В сектор "води“ са извършени 28 проверки, дадени са 5 предписания и са съставени 4 акта за установени нарушения. Три предприятия в гр. Сопот, с. Белозем и с. Радиново са санкционирани за превишаване на допустимите норми на замърсители в отпадъчните води, установено при контролен мониторинг, а един акт е съставен на предприятие в гр. Съединение за неизпълнение на задължителен собствен мониторинг, изискуем по разрешително за заустване.

В областта на управлението на отпадъците са извършени 173 проверки, като са съставени 5 акта за установени нарушения, включително на кметовете на общините Стамболийски, Първомай и Калояново за неизпълнение на задълженията по организиране на почистване на замърсени терени, както и на две физически лица за нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства. Допълнително е съставен акт на предприятие в Пловдив, притежаващо комплексно разрешително, за неизпълнение на условие, свързано с управлението на отпадъците.

През месеца е осъществена активна превантивна дейност по оценка и съгласуване на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с цел недопускане на неблагоприятни въздействия върху околната среда и защитените територии. Общо са процедирани 227 инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, включително инициативи на бизнеса, местната власт и държавни горски стопанства, както и проекти, кандидатстващи по различни финансови механизми. В рамките на процедурите са изготвени 36 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, а е издадено и едно решение, свързано с въздействие върху защитени зони.

Проведен е и 1 експертен екологичен съвет, на който е разгледан Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Куклен, като е издадено положително становище за одобряване на плана. През периода са приключили с краен акт 20 инвестиционни предложения по реда на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда. Те обхващат разнообразни дейности, включително дълбоки сондажи, обекти с обществено предназначение, инсталации за отпадъци, съоръжения за съхранение на горива и производствени дейности с химични вещества и смеси.

През месеца РИОСВ – Пловдив разви и активна образователна и информационна дейност, включително кампанията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, която премина под мотото #NowForClimate и включи изложба "Уязвимите“, научен форум "Климатон“, национален детски фестивал, открити уроци и други инициативи с участието на деца, ученици и студенти. Проведени са и допълнителни образователни дейности и учебна практика в Информационния център на инспекцията. През периода са публикувани 383 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив. Осигурява се постоянна публичност и достъп до информация при спазване на законовите изисквания.