49-годишната пациентка, транспортирана с медицински хеликоптер до УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив на 25 юни след тежката катастрофа на АМ "Тракия“, при която загинаха две деца и един възрастен, е в стабилизирано състояние.

При постъпването си тя беше в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота, като в продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение положи непрекъснати, денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ.

Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, като предстоят последващи операции и продължително възстановяване, съобщиха от лечебното заведение.

Разследването на тежката катастрофа на АМ "Тракия", при която загинаха трима души, сред тях и две деца, продължава. Водещата версия към момента е износване на гумите на камиона.

Инцидентът стана на 24 юни, минути преди 13:00 ч., в района на 290-ия километър на магистралата. До катастрофата се стига, след като камион преминава през мантинелите и се удря в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас. В колата са пътували петима души — двама възрастни и две деца, заедно с водача. На място са загинали децата и шофьорът на автомобила.