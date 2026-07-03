За поредна година Математическата гимназия "Академик Кирил Попов“ в Пловдив запазва първо място на изпитите след 7 клас. От Регионалното управление на образованието съобщиха, че средният успех по БЕЛ на учениците там е 91.79 точки. По математика средният успех на седмокласниците там е 93.34 точки.

Следващото училище в класацията за Пловдив е "Св. Патриарх Евтимий", с успех по БЕЛ - 76.68 точки и по математика 71 точки. На трето място е Основно училище "Райна Княгиня", следвани от "Черноризец Храбър" и "Княз Александър I".

В Математическата гимназия има двама ученици със 100 точки на НВО по БЕЛ и също двама със 100 точки на изпита по математика. Другите пълни шестици по БЕЛ за Пловдив са в Основно училище "Драган Манчов" и в Средно училище "Димитър Матевски".

Има и две пълни шестици по математика в Основно училище "Тодор Каблешков" и Средното училище "Свети Паисий Хилендарски".

Подаването на документите от родителите на седмокласниците започва от 8 юли и продължава до 10 юли. В Пловдив ще работят 4 училища центрове и в по едно училище от всяка община в областта.