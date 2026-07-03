Над 104 милиона евро планирани инвестиции за тази година отчетоха представители на ръководството на EVN България пред областните управители на Югоизточна България.

Това се случи по време на традиционните информативни срещи, които представители на ръководството на компаниите, част от групата на EVN България, провеждат всяка година с областните управители в Югоизточна България.

Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, и Здравко Братоев, заместник-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, запознаха областните управители с конкретни акценти от инвестиционната програма на компанията във всяка една област. Обсъдени бяха теми като сигурност на снабдяването и подсигуряване на захранването през летните месеци, особено с оглед туристически сезон по Черноморието.

Отново бяха препотвърдени каналите за комуникация и координация в случай на кризисни ситуации. Въвеждането на нови технологии, иновации и дигитализация в управлението на мрежата и клиентското обслужване бяха сред другите акценти в срещите с областните управители, включително и при приемане на сигнали за липса на захранване. Сред темите бяха и възможностите, които EVN предоставя за развитието на електромобилността в деветте области и подобряване на енергийната ефективност в домовете на клиентите чрез изграждане на домашни ВЕИ инсталации, батерии и зарядни станции.