През м. юли парковете в район "Западен“ отново ще бъдат сцена на открито. Фестивал на изкуствата, театър и кино ще са акцентите в събитийния календар. Инициативите са приятна възможност за споделени моменти със семейството и приятели.

ПРОГРАМА

4 юли | 10:30 ч. | парк "Ружа“

Национално сдружение за единство и партньорство с подкрепата на район "Западен“ организира фестивала "Изкуство без граници и възраст".

Посетителите ще се насладят на музика, танци и поезия. Фотоизложба "Снимки от старите ленти" ще покаже какви са били модните тенденции преди половин век и как са изглеждали нашите баби като булки. Предизвикателство ще бъде кулинарно състезание "Бабината баница“ – всеки може да донесе домашно приготвена баница и да сподели семейната рецепта, а играта "Баба и внуче" ще тества знанията на участниците. За най-малките ще се проведе работилницата "Забавни мозайки: Археология 4+“ на НЧ "Захари Стоянов - 1984" и Kinder Coder (капацитет на групата 16 деца).

Фестивалът е част от проект "60+“ – платформа за култура и изкуство за хора над 60 години и ще събере на едно място участници от пенсионерските клубове в Пловдив, организации на хора с увреждания, самодейни състави. Неговото послание е, че за талантът няма възраст и има силата да обединява, създавайки мост между поколенията.

7 юли | 20:30 ч. | парк "Ружа“

MaskArt отправят покана за спектакъла "Мечтатели в Абсурдистан“. Това е една съвременна комедия, която с много хумор разказва за мечтите, живота и предизвикателствата на цяло поколение, родено в началото на 90-те години – времето на безкрайния "Преход" с неговите схеми, абсурди, пропаганда и страхове. Единственият начин да се измъкнеш от абсурда е усмивката, защото циркът продължава и до днес. Събитието ще се проведе на сцената в парка и е част от Фестивала "Включи квартала – театър в парка“.

23 юли | 21:00 ч. | парк "Ружа“

"Кино под звездите“ представя черната комедия "Пакет вечност“.

24 юли | 21:00 ч. | кв. "Прослав“ (до читалището)

Лятното кино продължава с комедията "Почивката 2: На море“.

Кинопрожекциите на открити пространства се превърна в любима традиция и събира любителите на седмото изкуство. Тази година организаторите от "Проксима Видео“ ООД включват две български заглавия. За да бъде изживяването още по-пълноценно, преди началото на всяка основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм с начален час 21:15 ч.

Входът за всички събития е свободен. Те се реализират с финансовата подкрепа на Община Пловдив и са част от Културния календар на града за 2026 г.