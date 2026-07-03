Днес официално стартираха строително-монтажните дейности по разширението на ул. "Калиакра“ в район "Южен“. На мястото на обекта пристигнаха кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев, които лично провериха организацията на работа и първите етапи от изпълнението на проекта.

Какво предвижда проектът?

Ремонтните дейности са ключови за пътната инфраструктура в района. Проектът обхваща няколко основни компонента. Те са:

Разширение на пътното платно на ул. "Калиакра“ в участъка от ул. "Димитър Талев“ до ул. "Бяло море“.

Преместване на съществуващата велоалея.

Поставяне на нова светофарна уредба на кръстовището на ул. "Димитър Талев“ и ул. "Калиакра“.

Тези мерки ще останат в сила до пълното изграждане в пълен габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара.

Облекчаване на трафика и връзка с центъра

Проектът е директно обвързан с мащабния пробив под Централната жп гара, който вече навлиза в своята заключителна фаза. Настоящото разширение е важен етап от подготовката на околната инфраструктура за бъдещото пускане на пробива.

"С разширението на ул. "Калиакра“ ще бъде подобрена организацията на движението и ще се осигури по-добра свързаност на район "Южен“ с централната градска част. Наясно сме, че строителството ще създаде временни неудобства, но моля гражданите за търпение. Работим, за да осигурим по-удобно и по-сигурно придвижване за всички“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

От Община Пловдив напомнят на гражданите и гостите на града, че до приключване на строително-монтажните дейности по улицата до 3 октомври ще бъде в сила временна организация на движението.

Кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев отправи призив към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и стриктно да спазват въведената временна пътна сигнализация, за да се избегнат инциденти и допълнителни задръствания.